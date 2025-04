Juventus nad przepaścią! Grozi mu katastrofa finansowo-sportowa

Juventus przegrał z Parmą i spadł na piąte miejsce w Serie A. Według "Tuttosport" brak kwalifikacji do Ligi Mistrzów może wywołać poważne konsekwencje sportowe i finansowe dla Bianconerich.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus może stracić Ligę Mistrzów – co dalej z Tonalim i Osimhenem?

Juventus przegrał z Parmą i niebezpiecznie zbliżył się do scenariusza, który byłby katastrofą dla klubu z Turynu. Bianconeri zajmują obecnie piąte miejsce, a sensacyjna wygrana Bolonii nad Interem sprawia, że perspektywa braku udziału w Lidze Mistrzów staje się coraz bardziej realna. Do końca sezonu pozostało pięć kolejek i choć różnice punktowe są minimalne, margines błędu został wyczerpany.

Brak awansu do Champions League byłby ogromnym ciosem finansowym – klub mógłby stracić nawet 60 milionów euro wpływów, co znacząco ograniczyłoby możliwość dokonania dużych transferów. Wprawdzie Exor już wcześniej zadeklarował możliwość podwyższenia kapitału nawet o 115 milionów euro, ale sama ta kwota może nie wystarczyć, by sprowadzić gwiazdy pokroju Sandro Tonalego czy Victora Osimhena.

Juventus musi więc poważnie zweryfikować swoje plany transferowe. Bez prestiżu i dochodów Ligi Mistrzów trudno będzie przekonać Newcastle do sprzedaży Tonalego czy Napoli do pozbycia się Osimhena, który błyszczy na wypożyczeniu w Galatasaray. Niewykluczone, że latem klub pożegna się również z Dusanem Vlahovicem, który od dawna wydaje się być coraz dalej od Turynu.

Wśród zagrożonych odejściem są też Kenan Yildiz, którego monitorują największe europejskie kluby, oraz Andrea Cambiaso, obserwowany przez Manchester City. Niepewna jest także przyszłość Douglasa Luiza i Federico Gattiego – obaj zawodnicy znajdują się na radarach drużyn Premier League.

Problematyczna staje się również sytuacja piłkarzy wypożyczonych. Juventus niemal na pewno nie wykupi Francisco Conceicao za 30 milionów euro, a Randal Kolo Muani po okresie wypożyczenia wróci do PSG. Jedynymi pewniakami są Lloyd Kelly i Pierre Kalulu, których transfery zostaną sfinalizowane.

Według “Tuttosport” potencjalny brak awansu do Champions League może doprowadzić również do zmian organizacyjnych w klubie. Elkann rozważa zwiększenie kompetencji Giorgio Chielliniego, który obecnie pełni funkcję dyrektora ds. relacji międzynarodowych.