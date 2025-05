Inzaghi zaczaruje w składzie Interu. Wielka szansa przed Polakami

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Dwóch Polaków od początku w barwach Interu?

Inter Mediolan już dzisiaj wieczorem rozegra swój kolejny mecz w tym sezonie. Tym razem rywalem zespołu Simone Inzaghiego będzie Hellas Verona, czyli zespół zdecydowanie niżej klasyfikowany. Jednak należy pamiętać, że mediolańczycy w ostatnich ligowych kolejkach zanotowali znaczący spadek formy, a środowy mecz z Barceloną kosztował ich wiele sił.

Niemniej to właśnie rewanż w półfinale Ligi Mistrzów wydaje się być najistotniejszy z punktu widzenia szkoleniowca Interu i w meczu włoskiej Serie A prawdopodobnie zobaczymy nieco rezerwowy skład. Na odpoczynku podstawowych graczy skorzystać mają Nicola Zalewski oraz Piotr Zieliński. Obaj – według informacji przekazanych przez Daniele Mari z „Fcinter1908.it” – mają zagrać w pierwszym składzie.

WIDEO: Program Polak+ w Interze Mediolan

Dla Piotr Zielińskiego będzie to szansa na pierwszy większy wymiar gry od wielu tygodni. Ostatnio wrócił bowiem po kontuzji i w meczu z Barceloną uzbierał kilka minut. W sumie dla Interu do tej pory w tym sezonie wystąpił w 35 meczach, w których zdobył dwie bramki oraz zanotował trzy asysty. Nicola Zalewski z kolei może wystąpić po raz 11 dla zespołu z San Siro. Do tej pory na koncie ma tylko jedną asystę.

