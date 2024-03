Inter Mediolan w poniedziałek wygrał kolejne spotkanie i pewnie zmierza po mistrzostwo Włoch. Simone Inzaghi przyznaje jednak, że to nie czas, by klepać się po plecach i zwraca uwagę na coraz bardziej napięty terminarz.

IMAGO / Nicolo Campo Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter odniósł kolejne zwycięstwo w Serie A

Przewaga nad Juventusem wzrosła do 15 punktów

Inzaghi chwali swoich zawodników

Inzaghi chwali Inter po kolejnym zwycięstwie

Inter Mediolan ma obecnie 72 punkty na swoim koncie. Nerazzurri w trwającej kampanii mają tyle samo oczek, co w całych poprzednich rozgrywkach. Ich przewaga na szczycie tabeli stale wzrasta i nic nie wskazuje na to, by jakakolwiek drużyna była ich w stanie dogonić.

– Nasz los jest w naszych rękach, w ciągu 33 dni zdobyliśmy 15 punktów przewagi nad Juventusem. Musimy pozostać skoncentrowani, ponieważ w piłce nie można odpuścić nawet na moment. Wiemy, że mamy wiele meczów do rozegrania, a terminarz będzie coraz bardziej napięty. Przed nami trudne pojedynki z Bolonią, Atletico Madryt i Napoli przed przerwą reprezentacyjną – mówił zadowolony Inzaghi po wygranej 2:1 z Genoą.

– Muszę podziękować chłopakom, ponieważ w 2024 roku rozegrali 12 meczów w 50 dni i wygrali wszystkie 12. Nie możemy oglądać się za siebie. To nie czas, by klepać się po plecach. Musimy patrzeć w przyszłość i realizować nasze cele – dodał.

