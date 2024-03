Roberto De Zerbi wzbudził zainteresowanie wielu klubów swoimi dobrymi wynikami w Brighton. Według najnowszych doniesień do walki o włoskiego trenera dołączyła Chelsea, która będzie rywalizować z Milanem, Liverpoolem, Barceloną i Bayernem Monachium.

IMAGO / Paul Phelan Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

De Zerbi jest chwalony za pracę w Brighton

Trenerem zainteresowana jest Chelsea

Włoch wzbudza coraz większe zainteresowanie

Chelsea chce ściągnąć De Zerbiego

Roberto De Zerbi wykonuje znakomitą pracę w Brighton, gdzie stał się jednym z bardziej wyróżniających menedżerów w Premier League. Włoski szkoleniowiec od dawna jest łączony z najlepszymi europejskimi klubami, w tym z Barceloną, Bayernem Monachium czy Livrpoolem.

W poniedziałek pojawiły się doniesienia, że AC Milan wybrał De Zerbiego jako idealnego kandydata do zastąpienia Stefano Piolego po sezonie. Tymczasem The Guardian przekonuje, że do walki o włoskiego taktyka stanie również Chelsea.

Pozycja Mauricio Pochettino w drużynie The Blues nieustannie słabnie i wiele wskazuje na to, że niebawem menedżer opuści Stamford Bridge. Chelsea jest gotowa zapłacić 10 milionów funtów, czyli klauzulę odstępnego zawartą w kontrakcie De Zerbiego z Brighton i sprowadzić szkoleniowca do Londynu.

