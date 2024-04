Franco Romano / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński po zakończeniu tego sezonu odejdzie z SSC Napoli

Przez ten fakt pomocnik w ostatnich tygodniach gra mało

Teraz jednak ma się to zmienić

Zieliński wraca do składu

Wraz z końcem tego sezonu Piotr Zieliński po kilku latach przestanie być graczem SSC Napoli. Polak prawdopodobnie przeniesie się do zespołu Interu Mediolan, a przez ten fakt klub zdecydował, że reprezentant Polski nie będzie otrzymywał tyle szans do gry, co wcześniej. W Serie A bardzo często spotkania rozpoczynał na ławce rezerwowych i siedział na niej cały mecz, choć sam zespół spod Wezuwiusza radzi sobie bardzo słabo.

Sytuacja Zielińskiego ma się jednak zmienić. Według informacji przekazanych przez “Corriere dello Sport” rozpocznie on w podstawowym składzie mecz z Frosinione. Przed tygodniem 29-latek popisał się kapitalnym uderzeniem z dystansu w wygranym przez Napoli meczu z Monzą (4:2). W sumie w tym sezonie Polak rozegrał 33 mecze, w których zdobył cztery gole i zaliczył trzy asysty.

