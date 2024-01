Co za forma Żurkowskiego. Dublet po dwóch efektownych strzałach! [WIDEO]

IMAGO / ZUMA Press/ Emanuele Pennnacchio Na zdjęciu: Szymon Żurkowski

Szymon Żurkowski wrócił do Empoli – pomocnik został wypożyczony ze Spezii

Polak trafił już w premierowym meczu w barwach “nowego-starego” klubu

26-latek wpisał się na listę strzelców także w drugim pojedynku w barwach Azzurrich

Serie A. Żurkowski strzela już w 13. minucie

Szymon Żurkowski został wypożyczony ze Spezii do Empoli do końca trwającego sezonu. Dla siedmiokrotnego reprezentanta Polski do powrót do Azzurich, których koszulkę zakładał od 30 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku na zasadzie transferu czasowego z Fiorentiny. Dla ekipy ze Stadio Carlo Castellani zaliczył wtedy 69 spotkań i strzelił dziewięć goli.

Teraz 26-latek ma szansę na powiększenie tego dorobku. Trafił do siatki już w pierwszym meczu, w którym podopieczni Davide Nicoli mierzyli się z Veroną. Trafił także w drugim pojedynku – w 21. kolejce Serie A z Monzą.

Polak w 13. minucie znakomicie zareagował przed szesnastką i precyzyjnym uderzeniem z powietrza nie dał żadnych szans Alessandro Sorrentino. Piłka wpadła tuż przy słupku!

💣 PRZEPIĘKNY GOL 🇵🇱 SZYMONA ŻURKOWSKIEGO! ⚽️😍



Drugi mecz po powrocie do Empoli FC i drugi gol Polaka! 🔥 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/D2TKEPTlRA — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 21, 2024

Żurkowski już 25 minut później miał na koncie dwa gole. Tym razem Polak popisał się efektownym szczupakiem – futbolówka odbiła się od poprzeczki i wylądowała w siatce.