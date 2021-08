Giorgio Chiellini zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami mediów przedłużył umowę z Juventusem. Mistrz Europy parafował do 2023 roku kontrakt z klubem z Turynu.

Giorgio Chiellini na dłużej w Juve

Kapitan reprezentacji Włoch będzie kontynuował karierę w szeregach Starej Damy

Doświadczony zawdnik zacznie wkrótce swój siedemnasty sezon w barwach turyńskiej ekipy

Chiellini wciąż Bianconero

Giorgio Chiellini obok Lionela Messiego był jednym z najbardziej znanych bezrobotnych piłkarzy w ostatnim czasie. Argentyńczyk nie jest jeszcze pewny swojej przyszłości. Tymczasem 36-latek przedłużył umowę ze Starą Damą.

Doświadczony włoski obrońca zabiegał o to, aby przedłużyć kontrakt z Juve do końca mistrzostw świata w Katarze. Ostatecznie sternicy Bianconerich przedłużyli umowę z Chiellinim do końca czerwca 2023 roku.

Włoski obrońca broni barw Juve od 2005 roku. Zawodnik dołączył do turyńskiej ekipy z Fiorentiny. Jak na razie może pochwalić się dziewięcioma mistrzostwami Serie A, pięcioma triumfami w Pucharze Włoch i pięcioma zwycięstwami w spotkaniach o Supercoppa Italiana.

112-krotny reprezentant Włoch ma na swoim koncie 535 meczów w koszulce Juventusu, strzelając w nich 36 goli. Do treningów pod wodzą Massimiliano Allegriego zawodnik ma wrócić we wtorek 3 sierpnia.

Tymczasem pierwsze spotkanie w nowej kampanii Stara Dama rozegra już w niedzielę 22 sierpnia. Pierwszym rywalem Juve będzie Udinese Calcio Łukasza Teodorczyka.

