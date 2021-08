Grzegorz Krychowiak zgodnie z medialnymi doniesieniami został nowym zawodnikiem FK Krasnodar. Nowy pracodawca reprezentanta Polski ogłosił oficjalnie finalizację transakcji za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Grzegorz Krychowiak definitywnie zakończył swoją przygodę z Lokomotiwem Moskwa

Doświadczony pomocnik w najbliższym czasie będzie występował w FK Krasnodar

Z nowym klubem zawodnik związał się kontraktem do końca czerwca 2024 roku

Grzegorz Krychowiak zmienił klub

Grzegorz Krychowiak został nowym zawodnikiem klubu z Rosji. 31-latek z ekipą z Krasnodaru związał się umową na trzy lata. W związku z tym sfinalizowany został zapowiadany od dłuższego czasu transfer z udziałem Polaka.

Krychowiak zaczyna zatem nowy etap w lidze rosyjskiej. Do tej pory piłkarz bronił barw Lokomotiwu Moskwa, gdzie wystąpił łącznie w 109 meczach, notując w nich 23 gole i 15 asyst.

Tymczasem wpływ na to, że Krychowiak rozstał się z Lokomotiwem miało to, że dotychczasowy pracodawca Polaka ma nowe plany na budowanie zespołu. Przede wszystkim związane jest to z filozofią odmładzania składu, którą chcą wdrożyć w życie działacze Parowozów.

Niewykluczone, że debiut w nowej drużynie “Krycha” zaliczy już w najbliższą sobotę. Krasnodar na wyjeździe zmierzy się z Zenitem Sankt Petersburg. Z kolei pierwsze spotkanie w roli gospodarza z Polakiem w składzie drużyna Wiktora Gonczarenko może rozegrać 15 sierpnia z Arsenalem Tula.

O miejsce w składzie Krychowiak będzie rywalizował między innymi z takimi zawodnikami jak: Aleksandr Chernikov, czy Tonny Vilhena. Polski piłkarz w nowej ekipie będzie grał z numerem trzy na koszulce.

W przeszłości barw Krasnodaru bronił Artur Jędrzejczyk, będący aktualnie kluczową postacią defensywy Legii Warszawa.

