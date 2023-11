IMAGO / IPA Sport Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku mógł zostać na stałe zawodnikiem Interu Mediolan

Ostatecznie Belg wybrał Romę, po drodze negocjując z Juventusem

Na temat napastnika nieprzychylnie wypowiedział się sam dyrektor sportowy “Nerazzurrich”

Piero Ausilio: Szacunek w negocjacjach powinien być zawsze

Wydawało się, że latem Romelu Lukaku na stałe zostanie zawodnikiem Interu Mediolan. Ostatecznie transfer Belga nie doszedł do skutku, a zawodnik w tym czasie negocjował z… Juventusem. “Nerazzurri” bardzo źle to odebrali, a Piero Ausilio zdradził kulisy tej nieudanej transakcji.

– Transfery mogą nie dojść do skutku, ale szacunek w negocjacjach powinien być zawsze obecny. To niedopuszczalne, że ktoś znika i nawet nie odbiera telefonu. Umowa z Chelsea załamała się 8 lipca. Miało to miejsce po wielu dniach i próbach dodzwonienia się do Lukaku – przekazał dyrektor sportowy Interu.

Romelu Lukaku ostatecznie wybrał Romę. Reprezentant Belgii w tym sezonie rozegrał jedenaście spotkań pod wodzą Jose Mourinho. W tym czasie udało mu się ośmiokrotnie wpisać na listę strzelców.

