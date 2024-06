AS Roma w oficjalnym komunikacie poinformowała, że nową umowę z klubem podpisał trener Daniele De Rossi. Były reprezentant Włoch podpisał z klubem z Rzymu kontrakt do 2027 roku.

Źródło: AS Roma

Źródło: AS Roma

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Daniele De Rossi

AS Roma i Daniele De Rossi z nowym porozumieniem

AS Roma ma za sobą sezon ligowy, w którym zakończyła zmagania na szóstym miejscu. Tym samym Giallorossi będą w kolejnej kampanii rywalizować w Lidze Europy. Zatem koncepcja z prowadzeniem drużyny przez Daniele De Rossiego zdała egzamin. Tymczasem we wtorek klub w oficjalnym komunikacie na stronie internetowa przekazał, że przedłużony został kontrakt z Daniele De Rossim. Włoch podpisał umowę z ekipą ze Stadio Olimpico do końca czerwca 2027 roku.

De Rossi objął stery nad Romą w styczniu tego roku. 40-latek prowadził stołeczną ekipę łącznie w 26 oficjalnych spotkaniach, Zaliczył w nich 14. zwycięstw, sześć remisów i sześć porażek. Ekipa z Rzymu podniosła się zatem z kolan po niezbyt udanej pierwszej części sezonu 2023/2024, gdy dowodził nią Jose Mourinho.

AS Roma nowy sezon ligowy zacznie w weekend 17-17 sierpnia. Tym samym Giallorossi mają jeszcze trochę czasu do startu rozgrywek. Z kolei na 4 lipca zaplanowane jest losowanie terminarza rozgrywek w Serie A. Wszystko wskazuje na to, że wydarzenie będzie miało miejsce w Rzymie.

De Rossi to były piłkarz, którego największym sukcesem jest wygrania mistrzostwa świata w 2006 roku z reprezentacją Włoch. Były reprezentant kraju ma też na swoim koncie wicemistrzostwo Euro w 2012 roku.

