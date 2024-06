Manchester United zainteresowany gwiazdą Serie A

Manchester United przygotowuje się powoli do nowej kampanii ligowej. Tymczasem ciekawe wieści obiegły media. Paulo Dybala znalazł się na radarze Czerwonych Diabłów.

fot. MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United chce pozyskać Paulo Dybalę

Manchester United ma za sobą sezon, w którym może pochwalić się wygraniem Pucharu Anglii. Wcześniej jednak w Premier League ekipa z Old Trafford się nie popisała. W związku z tym działacze Czerwonych Diabłów już pracują nad wzmocnieniami drużyny. Fichajes.net przekonuje, że na radarze Man Utd znalazł się Paulo Dybala. 30-latek aktualnie reprezentuje barwy Romy, z którą ma kontrakt ważny do końca czerwca 2025 roku. Źródło przekonuje, że przedstawiciele Czerwonych Diabłów są bardzo zdeterminowani, aby skorzystać z klauzuli odstępnego wpisanej w umowie Argentyńczyka, która wynosi 12 milionów euro. Opcja ta ma obowiązywać przez pierwsze dwa tygodnie lipca.

Mimo że aktualny kontrakt Dybali wygasa za 12 miesięcy, to działacze klubu z Rzymu nie zaczęli jeszcze rozmów z zawodnikiem w sprawie nowego porozumienia. Brak działań na tej płaszczyźnie sprawił, że zaczęły pojawiać się spekulacje medialne związane z przyszłością zawodnika klubu z Old Trafford.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Ewentualny transfer Dybali do ekipy z ligi angielskiej może być ciekawym wyzwaniem dla zawodnika, który do tej pory nie wyrażał otwarcie chęci rozstania z Romą. Argentyńczyk aktualnie zarabia 6,5 miliona euro netto na sezon plus premie.

Dybala w ostatniej kampanii wystąpił łącznie w 39 meczach, notując w nich 16 trafień. Na koncie 30-latka znalazło się również 10 asyst.

Czytaj więcej: PSG blisko transferu za 120 milionów euro