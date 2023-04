PressFocus Na zdjęciu: Angel Di Maria

Dziennikarz Corriere dello Sport obraził Angela Di Marię

Oberwało się również innemu piłkarzowi Juventusu

Lakoniczna odpowiedź mistrza świata

Juventus nie ma szczęścia do zdrowia nowych piłkarzy

Podczas jednego z programów telewizyjnych dziennikarz “Corriere dello Sport”, Ivan Zazzaroni, nazwał wprost Angela Di Marię “piłkarskim trupem”. Taka wypowiedź nie spodobała się wielu kibicom. Argentyńczyk był jednym z kluczowych piłkarzy swojej reprezentacji podczas triumfu na mistrzostwach świata w Katarze. 35-latek również dobrze prezentuje się koszulce Juventusu. Rozegrał dotychczas 25 spotkań, zdobywając osiem bramek oraz notując siedem asyst.

Oberwało się również innemu piłkarzowi “Starej Damy” – Paulowi Pogbie. Sytuacja Francuza w Turynie jest odwrotna do tej Angela Di Marii. 30-latek po powrocie do Juventusu zagrał tylko w dwóch spotkaniach. Spędził na boisku nieco ponad pół godziny. O ile fani mogli się nie zgadzać z wypowiedzią skierowaną w stronę Di Marii, o tyle już byli zgodni co do Pogby.

Angel Di Maria bardzo szybko zareagował na słowa Zazzaroniego wypowiedziane w jego stronę. Piłkarz zareagował pod postem na Instagramie emotkami śmiechu. Odpowiedź zebrała bardzo dużo polubień.

