Ancelotti mówi wprost. Trenerzy z tego kraju są najlepsi

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti prowadzi zajęcia dla przyszłych trenerów

Carlo Ancelotti podczas dwudniowych zajęć z grupą przyszłych włoskich trenerów podkreślił znaczenie włoskiej szkoły trenerskiej, określając ją jako najlepszą na świecie. W ramach kursu organizowanego przez Włoską Federację Piłki Nożnej (FIGC), który jest niezbędny do pracy jako trener w Serie A, uczestnicy zdobywają wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną, odwiedzając kluby i poznając ich metody pracy.

W przeszłości tego rodzaju zajęcia prowadzili między innymi Roberto De Zerbi w Brighton oraz Francesco Farioli w OGC Nice. Tym razem uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w wykładach prowadzonych przez Ancelottiego w Madrycie.

Wielkie gwiazdy na szkoleniu u Ancelottiego

Podczas zajęć Ancelotti nie szczędził pochwał dla włoskich trenerów, nazywając ich najlepszymi na świecie. Jednym z nich jest z pewnością on sam. Opiekun Realu Madryt wielokrotnie triumfował na arenie europejskiej, jak i krajowej.

– Zawsze pamiętam o szkole trenerskiej, ponieważ to tam zaczynasz uczyć się, co to znaczy być trenerem. Pamiętam wymianę naszych idei i poglądów między kolegami z zajęć. Włoscy trenerzy są najlepsi na świecie – wspominał Ancelotti.

Wśród studentów słuchających Ancelottiego byli znani włoscy piłkarze, jak legenda Juventusu Alex Del Piero, obecny trener młodzieży w Milanie Ignazio Abate, nowy asystent trenera w Udinese Giampiero Pinzi oraz były pomocnik Cristian Ledesma.

Zobacz również: Inzaghi rozchwytywany przez kluby z Premier League