Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Manchester United i Liverpool chcą Simone Inzaghiego

Inter Mediolan pod wodzą Simone Inzaghiego zdobył tytuł mistrza Włoch, wygrywając poniedziałkowe derby z Milanem 2:1. Nerazzurri tym samym zapewnili sobie Scudetto na pięć kolejek przed końcem sezonu. To pierwsze mistrzostwo Włoch Inzagiego w jego karierze trenerskiej. Jako zawodnik zdobył już to trofeum z Lazio, gdy zespół trenował Sven Goran Eriksson. Na ławce Interu sięgnął już łącznie po sześć trofeów.

Ostatnie sukcesy 47-letniego trenera wzbudziły zainteresowanie klubów z Premier League, szczególnie Liverpoolu i Manchesteru United, ale także wspominano o nim w kontekście Barcelony i Bayernu Monachium.

W rozmowie z TuttoMercatoWeb, ojciec trenera, Giancarlo Inzaghi, zdradził, że w ostatnich dniach telefon Simone nie przestaje dzwonić z ofertami z zagranicy. – Widziałem, jak bombardują go telefonami z zagranicy w ostatnich dniach, ale jego myśli pozostają przy Interze – powiedział.

Inzaghi zostaje w Interze Mediolan

Podkreśla również solidne relacje między jego synem a kierownictwem klubu. Mimo zainteresowania z innych lig, prezydent Interu, Steven Zhang, oraz dyrektor Beppe Marotta jasno wyrazili zamiar kontynuacji współpracy z Inzaghim i planują przedłużenie jego kontraktu. Giancarlo dodaje: – Jeśli ktoś teraz chce go zatrudnić, będzie go to sporo kosztować!

Simone Inzaghi jest zadowolony z dotychczasowej pracy w Interze i jest mało prawdopodobne, by po sezonie opuścił klub. Jednak w futbolu niczego nie można wykluczać.

