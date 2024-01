IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Victor Osimhen

Puchar Narodów Afryki wystartuje 13 stycznia

Na turnieju pojawi się wiele znanych piłkarzy

Nie zabraknie największych gwiazd światowej piłki

34. edycja Pucharu Narodów Afryki odbędzie się w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Turniej wystartuje 13 stycznia i potrwa aż do 11 lutego. To zawsze spore zmartwienie dla klubów, w których występują afrykańscy piłkarze, bo te zespoły przez ponad miesiąc będą zmuszone do radzenia sobie bez ważnych zawodników.

W tym roku w gronie “poszkodowanych” znajdują się m.in. Liverpool i Napoli. W najbliższych tygodniach te dwie ekipy nie będą mogły skorzystać z usług Mohameda Salaha i Victora Osimhena.

Największe gwiazdy PNA 2023

Sadio Mane (Al Nassr)

Vincent Aboubakar (Besiktas)

Serhou Guirassy (VfB Stuttgart)

Sebastien Haller (Borussia Dortmund)

Mohamed Amouara (Union Saint-Gilloise)

Riyad Mahrez (Al Ahli)

Victor Osimhen (Napoli)

Azzedine Ounahi (Marsylia)

Mohammed Kudus (West Ham)

Mohamed Salah (Liverpool)

Nicolas Jackson (Chelsea)

Victor Boniface (Bayer Leverkusen)

