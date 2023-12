Yann Bisseck coraz częściej pojawia się na boisku w barwach Interu. Dobra gra sprawiła, że o Niemcu zrobiło się głośno. Według "Sky Sport" do obrońcy zgłosił się Samuel Eto, aby przekonać go do gry dla Kamerunu.

Imago / Matteo Gribaudi Na zdjęciu: Yann Bisseck

Yann Bisseck posiada podwójne obywatelstwo

Samuel Eto stara się nakłonić 23-latka do zmiany barw narodowych

Obrońca Interu marzy o grze w reprezentacji Niemiec

Yann Bisseck musi zdecydować, w jakiej reprezentacji chce grać

Simone Inzaghi ze względu na problemy kadrowe w linii defensywnej zdecydował się dać więcej szans na grę nowemu obrońcy. Wybór padł na sprowadzonego latem Yanna Bisseck’a. Niemiec zaprezentował się bardzo dobrze szczególnie w spotkaniu przeciwko Udinese. Ostatnie występy spowodowały, że zainteresowanie 23-latkiem wzrosło. Ze względu na podwójne obywatelstwo piłkarz może w przyszłości grać dla reprezentacji Niemiec bądź Kamerunu.

To właśnie reprezentacja z Afryki według “Sky Sport’ zgłosiła się do Bisseck’a. Samuel Eto, który jest prezesem kameruńskiej federacji, miał osobiście skontaktować się z obrońcą, aby przekonać go do gry w barwach “Les Lions indomptables”. Były reprezentant Niemiec do lat 21 marzy jednak o grze dla kraju, w którym się urodził. Z tego powodu misja Eto może okazać się nie do zrealizowania.

23-letni zawodnik w tym sezonie zagrał w 6 meczach dla “Nerazzurrich”, w których udało mu się zaliczyć jedną asystę. Portal Transfermarkt wycenia go na 7 milionów euro.