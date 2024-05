Richarlison nie jest nietykalny w Tottenhamie Hotspur. Jak podaje brytyjski dziennik The Telegraph, włodarze Kogutów latem wysłuchają ofert za brazylijskiego napastnika.

Źródło: The Telegraph

Richarlison nie jest już nietykalnym zawodnikiem w szeregach Tottenhamu Hotspur i jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Najnowsze doniesienia brytyjskiego dziennika “The Telegraph” sugerują, że włodarze Kogutów w nadchodzącym letnim okienku transferowym wysłuchają ofert za brazylijskiego napastnika. To oznacza, że 26-latek może zmienić otoczenie po dwóch latach spędzonych w północnym Londynie.

48-krotny reprezentant Canarinhos w drużynie Spurs występuje od lipca 2022 roku, kiedy to trafił na Tottenham Hotspur Stadium za 58 milionów euro z Evertonu. Wcześniej występował w innym angielskim zespole – Watfordzie – do którego w 2017 roku przeszedł z Fluminense. Richarlison pierwsze piłkarskie kroki stawiał natomiast w swoim macierzystym klubie, czyli America Mineiro (Amarica Futebol Clube).

26-letni Brazylijczyk w 30 spotkaniach trwającej kampanii strzelił 11 bramek i zaliczył 3 asysty. Doświadczony atakujący w ostatnim czasie był łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej, więc wszystko wskazuje na to, że tamtejsze ekipy będą próbowały przekonać napastnika do transferu na Bliski Wschód.