Jordan Henderson został wygwizdany przez angielskich kibiców

Gareth Southgate na pomeczowej konferencji prasowej odniósł się do tego zdarzenia

Selekcjoner reprezentacji stanął w obronie 33-latka

Gareth Southgate broni Jordana Hendersona

Reprezentacja Anglii w piątek zmierzyła się w spotkaniu towarzyskim z Australią. “Dumni Synowie Albionu” zwyciężyli skromnie 1:0, ale w trakcie rywalizacji doszło do nieprzyjemnej sytuacji. W 62. minucie boisko opuszczał Jordan Henderson, a miejscowi kibice postanowili wygwizdać zawodnika.

Do całego zdarzenia odniósł się na pomeczowej konferencji prasowej Gareth Southgate. Selekcjoner reprezentacji Anglii stanął w obronie byłego zawodnika Liverpoolu, podkreślając jego ważną rolę w kadrze.

– Dla Anglii rozegrał już 79 występów. Jego zaangażowanie i to, co zrobił dla Anglii, jest wyjątkowe. Jego rola na boisku i poza nim jest fenomenalnie ważna. To on wziął pod swoje skrzydła takich graczy jak Jude Bellingham, gdy tylko dołączył do składu, i zapewnił całej grupie wspaniały wzór do naśladowania, a jego profesjonalizm widać w każdym podejściu do jego pracy. Więc tak, niektórzy ludzie zdecydowali się go wygwizdać. Naprawdę nie rozumiem, po co robić coś takiego – mówił Southgate.

– We wtorek gramy z Włochami. Wspierajmy tę drużynę. Wiem, że nie byliśmy dziś w najlepszej formie, ale było to spowodowane wieloma wprowadzonymi zmianami, przez co dałem graczom naprawdę trudne zadanie. Ponieważ utrzymanie spójności przy tak wielu zmianach jest trudne, powiedziałbym tylko, że to zespół, który dał wiele i wszyscy zasługują na wsparcie – dodał trener.

Reprezentacja Anglii już we wtorek zmierzy się z Włochami. Hitowe spotkanie w ramach eliminacji do przyszłorocznego EURO zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem naprzeciwko siebie staną mistrzowie oraz wicemistrzowie Europy.

