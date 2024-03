IMAGO / Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO Na zdjęciu: Pau Cubarsi

Pau Cubarsi w ostatnim czasie robi sporą furorę w europejskim futbolu

17-latek właśnie zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii

Stał się tym samym najmłodszym obrońcą w historii kadry

Wielki talent

Barcelona słynie z jednej z najlepszych akademii na świecie. Przez cały jej okres funkcjonowania na świat wypuściła wielu wspaniałych zawodników. Być może kolejnym z nich będzie Pau Cubarsi. Raptem 17-letni obrońca ma na koncie 12 występów w Barcelonie, ale to w niedawnym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Napoli zaimponował swoją grą i jakością w defensywie. Został wybrany nawet MVP tego spotkania.

To poskutkowało powołaniem do seniorskiej reprezentacji Hiszpanii. Ta wczoraj w towarzyskim meczu mierzyła się z Kolumbią. W 83. minucie potyczki na boisku zameldował się właśnie Cubarsi. Gracz z rocznika 2007 stał się tym samym najmłodszym obrońcą w historii reprezentacji Hiszpanii. Jego zespół przegrał jednak 0:1. Wcześniejszy rekord należał do Sergio Ramosa, wieloletni stoper Realu Madryt debiutował w narodowych barwach mając niespełna 19 lat.

