Julian Nagelsmann jest jednym z najbardziej rozchwytywanych trenerów w Europie, Niemiec jest łączony między innymi z FC Barceloną. On sam nie wykluczył żadnej możliwości na przyszłość.

IMAGO / Nico Herbertz Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Nagelsmann po Euro może rozstać się z reprezentacją Niemiec

Trener jest łączony z FC Barceloną

Szkoleniowiec odniósł się do swojej przyszłości

Nagelsmann jest łączony z FC Barceloną

Julian Nagelsmann jest obecnie selekcjonerem reprezentacji Niemiec i będzie prowadził Die Mannschaft podczas Euro 2024. Jednak po turnieju jego kontrakt wygasa, co wywołuje mnóstwo spekulacji na temat przyszłości.

Oliwy do ognia dolały niedawne słowa Niemca, który zasugerował, że po mistrzostwach Europy może rozstać się z reprezentacją Niemiec. – Jeszcze nie myślałem o przyszłości. Teraz skupiam się na Euro. Mój kontrakt wygasa po turnieju i jeśli miałbym zdecydować teraz to powiedziałbym: nie. Zobaczymy, co się stanie – przyznał Nagelsmann.

Selekcjoner reprezentacji Niemiec, według mediów, jest jednym z kandydatów na nowego trenera FC Barcelony po tym, jak Xavi ogłosił odejście z klubu. Z Dumą Katalonii jest łączonych kilku szkoleniowców. Obecnie trudno jednak przewidzieć na kogo padnie ostateczny wybór.

Zobacz również: De Jong zmienił nastawienie. Odejście z Barcelony latem prawdopodobne?