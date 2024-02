fot. Imago/Riccardo Larreina Na zdjęciu: Frenkie De Jong

Do tej pory Frenkie De Jong był wierny Barcelonie

Minionego lata odrzucił ofertę ze strony Manchesteru United

W najbliższych miesiącach Holender może jednak zmienić otoczenie

De Jong nie wyklucza transferu

Minionego lata Manchester United intensywnie naciskał na transfer Frenkiego De Jonga. Temat przeprowadzki na Old Trafford kategorycznie wykluczył sam zawodnik, który w Katalonii czuł się fantastycznie, a jego ambicją było sięgnięcie z Barceloną po kolejne trofea. Odrzucił także propozycję przenosin do Chelsea.

Nieco sceptycznie do całej sprawy podchodziła Barcelona. Sztab szkoleniowy mocno cenił umiejętności Holendra, natomiast z punktu widzenia finansowego byłaby to dla klubu bardzo korzystna operacja. Finalnie De Jong pozostał w drużynie, której jest pewnym i ważnym ogniwem.

Mizerne wyniki w trwającej kampanii skłoniły De Jonga do refleksji. Jak donosi Lluis Canut, nie wyklucza on już zmiany klubu w kontekście nadchodzącego lata. Choć nie będzie naciskał na odejście z Barcelony, jeśli pojawi się atrakcyjna oferta, z pewnością ją rozważy. Reprezentant Holandii budzi ogromne zainteresowanie w Premier League, gdzie nie brakuje klubów chętnych zaangażować go do swojego zespołu. Przychylnym okiem patrzą na niego również Bayern Monachium i Paris Saint-Germain.

