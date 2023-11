IMAGO / Photosport / Andres Pina Na zdjęciu: Alexis Sanchez

Alexis Sanchez stanowczo wypowiedział się o warunkach, jakie panują na zgrupowaniu kadry

Piłkarz Interu wspominał, że spod prysznica wypływają odchody

Reprezentant Chile nie ukrywał rozgoryczenia sytuacją, jaka panuje w ośrodku treningowym

Problemy reprezentacji Chile

Reprezentacja Chile przeżywa słabsze chwile. Bez formy są nie tylko na boisku, ale również do niecodziennych sytuacji dochodzi poza nim. Na ostatniej konferencji prasowej Alexis Sanchez zabrał głos w sprawie, która dość mocno go zdenerwowała. Zawodnik Interu Mediolan wypowiedział się na temat warunków, z jakimi muszą sobie radzić reprezentanci kraju na obecnym zgrupowaniu.

– Na stadionie miejscowego Colo Colo spod prysznica wypływają odchody. Musimy zadać sobie pytanie, czy to reprezentacja narodowa, czy klub trzecioligowy – mówił.

– W naszym ośrodku treningowym są trzy prysznice, a żaden nie działa prawidłowo. Można z nich skorzystać tylko pojedynczo – wyznał poruszony.

Alexis Sanchez to jeden z najlepszych piłkarzy Chile w historii. W reprezentacji zagrał 155 spotkań, w których zdobył 51 bramek. Dwukrotnie wygrywał z kadrą narodową Copa America. Aktualnie występuje w Interze Mediolan, do którego powrócił po roku spędzonym we francuskiej Marsylii.