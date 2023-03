PressFocus Na zdjęciu: Vladan Kovacević

Vladan Kovacević nie będzie reprezentował Bośni i Hercegowiny

24-latek zdecydował się na przywdziewanie barw Serbii

Bramkarz Rakowa czeka na pierwsze powołanie

Vladan Kovacević zagra pod wodzą Dragana Stojkovicia

Serbski związek piłki nożnej za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych poinformował o tym, że Vladan Kovacević przyjął zaproszenie od selekcjonera Dragana Stojkovicia do gry w reprezentacji Serbii. Przypomnijmy, że 24-letni bramkarz do tej pory przywdziewał koszulkę kadry Bośni i Hercegowiny.

Golkiper Rakowa Częstochowa zaliczył 7 meczów w drużynie do lat 21 i został nawet powołany na zgrupowanie dorosłej reprezentacji Bośni i Hercegowiny, jednak nie zanotował debiutu. Wydaje się, że mierzący 192 centymetry wzrostu zawodnik już w marcu może liczyć na telefon od Dragana Stojkovicia, który powoła go do kadry Serbii.

👍🏻🇷🇸 Један од најбољих голмана пољске Екстракласе, чувар мреже Ракова, Владан Ковачевић, са великим задовољством прихватио је позив селектора Драгана Стојковића и требало би ускоро да буде део најбољег тима Србије.



➡️ https://t.co/PIXoKIcjIZ pic.twitter.com/xQHjrg8fFK — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) March 2, 2023

Wiele jednak zależy od FIFA, bowiem serbska federacja musi wysłać odpowiednie dokumenty, których rozpatrzenie może chwilę potrwać. Co ciekawe, podstawowym bramkarzem zespołu Orłów jest inny znany z boisk Ekstraklasy piłkarz – Vanja Milinković-Savić – który obecnie stoi między słupkami Torino.

Vladan Kovacević w 23 spotkaniach trwającej kampanii wpuścił 11 goli i zaliczył 15 czystych kont. Warto podkreślić, że urodzony w miejscowości Banja Luka golkiper jest kluczowym graczem ekipy prowadzonej przez Marka Papszuna.

