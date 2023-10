Filip Marchwiński, który w październikowych meczach zadebiutował w dorosłej reprezentacji Polski, nie wraca jeszcze do Lecha Poznań. Ofensywny pomocnik dołączy do kadry U-21, której pomoże w spotkaniu przeciwko Estonii - podaje portal Łączy nas piłka.

IMAGO / Łukasz Grochala / Cyfrasport / Newspix.pl Na zdjęciu: Filip Marchwiński

Co ciekawe, to nie koniec przerwy reprezentacyjnej dla Filipa Marchwińskiego

21-latek dołączy do młodzieżowej kadry, która walczy o awans na EURO U-21

Pomocnik Lecha Poznań wcześniej został powołany przez Michała Probierza

Adam Majewski skorzysta z Filipa Marchwińskiego

Filip Marchwiński podczas październikowej przerwy reprezentacyjnej zadebiutował w dorosłej kadrze. Pomocnik Lecha Poznań rozegrał cztery minuty w czwartkowym spotkaniu przeciwko Wyspom Owczym (2:0) i spędził na boisku dwadzieścia minut w niedzielnym starciu z Mołdawią (1:1).

Gdy inni kadrowicze wracają już do klubów, 21-latek ma inny harmonogram najbliższych dni. – Filip Marchwiński w poniedziałkowe przedpołudnie dołączy do reprezentacji Polski do lat 21, która przygotowuje się do meczu eliminacji mistrzostw Europy z Estonią – czytamy na “LaczyNasPilka.pl”.

Podopieczni Adama Majewskiego mają na swoim koncie sześć punktów i zajmują drugie miejsce w tabeli. Polacy z Estończykami zmierzą się już jutro, 17 października o godzinie 18:00.