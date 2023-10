fot. Imago / Barrington Coombs Na zdjęciu: Eden Hazard

We wtorek Eden Hazard oficjalnie poinformował, że kończy piłkarską karierę

Thibaut Courtois nie ukrywał, ze jest zawiedziony tym, że jego kolega tak szybko ogłosił tak ważną decyzję

Doświadczony bramkarz jest jednocześnie zachwycony tym, że mógł tak wiele dobrych chwil przeżyć w jego towarzystwie

Racjonalna decyzja Courtoisa o Hazardzie

Thibaut Courtois miał okazję wiele lat grać w jednej drużynie z Edenem Hazardem. Jednocześnie przekonywał, że decyzja 32-latka o zakończeniu kariery nie była żadnym zaskoczeniem.

– Nie, nie było to dla mnie zaskoczeniem. Poszliśmy na kolację we wrześniu i już wtedy wiedziałem, że zdecydował się zakończyć karierę, mimo że otrzymał kilka ofert. Nie wiedziałem tylko, kiedy to ogłosi – mówił belgijski golkiper cytowany przez RTBF.be.

– Oczywiście jest to trochę rozczarowujące, bo Eden Hazard to wyjątkowy zawodnik. Szkoda, że ​​nie jest już piłkarzem. Niemniej to jego wybór. Miał długą karierę, ponieważ bardzo wcześnie zadebiutował w Lille, więc ostatecznie zrobił dużo w trakcie gry w piłkę. Powinniśmy być zadowoleni z tego, co zrobił dla naszego kraju i całego piłkarskiego świata – zaznaczył Courtois.

– Czułem, że podobało mu się to, co robi. Przygotowywał się do wyjazdu do Nowego Jorku na US Open. Kiedy przestajesz grać, czujesz się szczęśliwy w domu, z rodziną, robiąc coś nowego i nie tęskniąc za piłką nożną… – kontynuował zawodnik.

– Myślę, że powiedział sobie, że nadszedł czas, aby pożegnać się z piłką nożną i zobaczymy, jak teraz jego życie się potoczy. Aż żal patrzeć, jak potoczyły się ostatnie lata jego kariery. Ale czasami jest to część futbolu. Drobne kontuzje są zawsze wstydem dla wszystkich zawodników. Chciałbym, żeby grał w Realu Madryt tak jak w Chelsea, ale czasami sprawy nie idą zgodnie z planem. To część futbolu – mówił Courtois.

– Był zawodnikiem wyjątkowym, dla którego kibice przychodzili na stadion i który potrafił wywołać dreszcze. Każdy doświadczył tego uczucia podczas jego gry. Tak, był wyjątkowym zawodnikiem – zakończył bramkarz Realu Madryt.

