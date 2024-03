Zaledwie siedem sekund potrzebowali Niemcy, by objąć prowadzenie w sobotnim towarzyskim meczu z Francją. Nasi zachodni sąsiedzi ewidentnie wzięli przykład z Austriaków, którzy kilka godzin wcześniej zdobyli identycznego gola.

IMAGO / Beautiful Sports Na zdjęciu: Florian Wirtz

Niemcy strzelili błyskawicznego gola

Do siatki trafili już w 7. sekundzie

Na listę strzelców wpisał się Florian Wirtz

Błyskawiczny gol Niemców

W meczu Słowacji z Austrią ci drudzy strzelili gola po zaledwie sześciu sekundach. Piłkarze reprezentacji Niemiec ewidentnie widzieli całe zdarzenie. Gdy rozpoczęli mecz z Francją, od razu pobiegli do przodu. Poskutkowało to podaniem do Floriana Wirtza. Zawodnik Bayeru Leverkusen oddał strzał i otworzył wynik spotkania.

Mecz z Francją jest dla drużyny Juliana Nagelsmanna niezwykle istotny. To jeden z ważniejszych sprawdzianów przed rozpoczynającymi się w czerwcu mistrzostwami Europy. Niemcy nie mieli udanych ostatnich wielkich turniejów, a tym razem będą grali u siebie.

Kolejny mecz, kolejna bramka w mniej niż 10 SEKUND 😲



Florian Wirtz z golem, Toni Kroos z asystą❗️ Niemcy na prowadzeniu 🔥



Polsat Sport Premium 1 📺 pic.twitter.com/fyDM7WkRQy — Polsat Sport (@polsatsport) March 23, 2024

Strzelec gola, Florian Wirtz, notuje niezwykle udany sezon. Obecnie jest na dobrej drodze, by zdobyć ze swoim klubem, Bayerem, mistrzostwo kraju. Jak dotąd w 36 meczach zdobył 11 goli i dołożył do tego 17 asyst.