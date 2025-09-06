Brzęczek mógł tam pracować! To znana reprezentacja

6. września 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus  
Jerzy Brzęczek
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Brzęczek mógł pracować w Afryce. Temat był poważny

Jerzy Brzęczek spadł z Wisłą Kraków z Ekstraklasy, a po kilku meczach pierwszej ligi w 2020 roku zrezygnował z dalszej pracy. Od tego czasu miał spore problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Na przestrzeni lat media łączyły go z wieloma posadami, w tym chociażby drużynami z Ekstraklasy. Niedawno był również kandydatem na selekcjonera reprezentacji Polski – po odejściu Michała Probierz rozważał go Cezary Kulesza, ale ostatecznie postawił na Jana Urbana.

Brzęczek został natomiast trenerem kadry do lat 21. W piątek zadebiutował, ogrywając w Krakowie Macedonię Północną 3-0. Znów zrobiło się o nim głośno, więc jeden z dziennikarzy ujawnił, że jakiś czas temu mógł objąć posadę selekcjonera reprezentacji Nigerii. Temat był poważny, ale Brzęczek ostatecznie się na to nie zdecydował.

– Klauzula milczenia została zdjęta. Mogę zdradzić, że był moment, w którym Jerzy Brzęczek był bardzo bliski objęcia posady selekcjonera reprezentacji Nigerii. To było półtora roku temu. To byłoby coś mega nieoczywistego. Mnie się już zdawało, że zacznie pakować walizki i tam poleci, ale ostatecznie tak się nie stało – przekazał Sebastian Staszewski w programie na kanale Meczyki.pl.

Reprezentacja Nigerii zajmuje 44. miejsce w rankingu FIFA. Zatrudnienie Brzęczka w Afryce byłoby oczywiście wielkim zaskoczeniem i sensacją.