AC Milan wyeliminował Inter Mediolan i awansował do finału Pucharu Włoch. Rewanżowe starcie derbowe zakończyło się triumfem Rossonerich rezultatem 3:0.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Puchar Włoch: AC Milan wyeliminował Inter Mediolan

W środowy wieczór odbywało się rewanżowe spotkanie półfinału Pucharu Włoch, w którym Inter Mediolan podejmował AC Milan. Sprawa awansu przed pierwszym gwizdkiem była otwarta. Pierwszy mecz bowiem zakończył się remisem 1:1. Wówczas do siatki trafiali Tammy Abraham oraz Hakan Calhanoglu.

Rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza od pierwszych minut stała na wysokim poziomie. Głównie do głosu dochodziła ekipa prowadzona przez Simone Inzaghiego, ale ostatecznie to AC Milan schodził na przerwę z jednobramkową przewagą. W 36. minucie na listę strzelców wpisał się bowiem Luka Jović. Serb świetnym uderzeniem głową wpakował futbolówkę do bramki.

Milan prowadzi po pierwszej połowie z Interem 1:0! Luka Jovic otworzył wynik meczu ⚽️



📺 Polsat Sport 2📲 Polsat Box Go pic.twitter.com/5OvqBTrls6 — Polsat Sport (@polsatsport) April 23, 2025

Druga odsłona natomiast znakomicie rozpoczęła się dla Rossonerich. Już w 49. minucie na tablicy wyników było 2:0. Prowadzenie podwyższył Luka Jović, dla którego było to już drugie trafienie tego wieczora.

Luka Jovic z dubletem! Milan podwyższa prowadzenie 2⃣:0⃣



📺 Polsat Sport 2 📲 Polsat Box Go pic.twitter.com/TjwA2xvnEC — Polsat Sport (@polsatsport) April 23, 2025

Inter Mediolan robił wszystko, aby odwrócić losy meczu. Ale to w końcówce starcia ekipa Sergio Conceicao cieszyła się z kolejnego trafienia. W 85. minucie na listę strzelców wpisał się Tijjani Reijnders. Wynik ostatecznie już nie uległ zmianie i to AC Milan cieszył się z awansu do finału Pucharu Włoch. Rossoneri prawdopodobnie zmierzą się z Bologną, która w pierwszym meczu rozgromiła Empoli rezultatem 3:0.

AC Milan w kolejnym meczu podejmie Venezię. Inter Mediolan natomiast stawi czoła AS Romie.

Inter Mediolan – AC Milan 0:3

Jović (36′, 49′), Reijnderis (85′)