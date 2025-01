Conceicao apeluje do piłkarzy Milanu. “Moi zawodnicy muszą”

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Conceicao chwali swoich zawodników

Sergio Conceicao ma za sobą dwa spotkania w roli trenera Rossonerich. W pierwszym AC Milan pokonał Juventus, natomiast w drugim ekipa z Mediolanu wygrała z Interem i sięgnęła po Superpuchar Włoch. Podopieczni portugalskiego szkoleniowca odrobili dwie bramki straty i w doliczonym czasie gry zadali decydujący cios. Jak 50-latek skomentował zdobycie trofeum?

– Jestem bardzo szczęśliwy z powodu występu zawodników, to nie było łatwe. Atmosfera nie była najlepsza. Mieliśmy kilka dni, aby popracować nad szczegółami i drobnymi rzeczami, które były dla mnie ważne w tych dwóch meczach – zaczął Conceicao. – Mierzyliśmy się z dwoma zespołami z najwyższej półki. Słowa uznania należą się zawodnikom, którzy przyjęli wszystko, co im daliśmy. Były błędy, ponieważ przeciwnik ma jakość, są rzeczy do poprawy, jest wiele do zrobienia – kontynuował Portugalczyk.

– Oni są tego świadomi, możemy wykonać świetną robotę w ciągu tych 4 miesięcy i dostać się na najwyższe miejsca, gdzie Milan powinien być, a nie na siódmym miejscu, jak teraz. Teraz świętowaliśmy, od jutra będziemy myśleć o Cagliari – dodał nowy trener Rossonerich.

– Moi zawodnicy muszą cechować się odwagą. Jeśli chcemy wrócić do bycia wielkim Milanem, potrzebujemy tego pragnienia, tej odwagi – zakończył były szkoleniowiec FC Porto.