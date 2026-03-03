Lech Poznań i Raków Częstochowa walczą o Puchar Polski. Czas na ćwierćfinały!

11:15, 3. marca 2026 12:10, 3. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań i Raków Częstochowa to główni faworyci do zdobycia STS Pucharu Polski w sezonie 2025/26. Rywalizacja w ćwierćfinałach rozpocznie się we wtorek, 3 marca, w Katowicach.

Piłkarze Lecha Poznań
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

STS Puchar Polski 2025/26: kto zdobędzie trofeum?

Legia Warszawa sięgnęła w ubiegłym sezonie po Puchar Polski, co otworzyło jej drogę do europejskich pucharów. Stołeczny klub zdołał awansować do fazy ligowej Ligi Konferencji, ale w krajowym pucharze pożegnał się już na etapie 1/16 finału, przegrywając po dogrywce z Pogonią Szczecin. Za burtą znalazły się także m.in. drużyny Jagiellonii Białystok, Zagłębia Lubin, Wisły Płock czy Cracovii.

We wtorek, 3 marca, rozpoczną się mecze ćwierćfinałowe. GKS Katowice podejmie na własnym stadionie Widzew Łódź o godzinie 20:45. Na środę zaplanowano dwa kolejne spotkania. Trzecioligowy Zawisza Bydgoszcz zmierzy się z Chojniczanką Chojnice. Drugoligowy zespół w poprzedniej rundzie wyeliminował Koronę Kielce. Z kolei drużyna Adriana Stawskiego odniosła zwycięstwo nad Wisłą Kraków (4:1).

Największe emocje czekają kibiców w Poznaniu, gdzie rozpędzony Lech Poznań zagra z Górnikiem. Kolejorz zajmuje trzecią lokatę w tabeli PKO BP Ekstraklasy i niedawno awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji. W czwartek odbędzie się także starcie Avii Świdnik z Rakowem Częstochowa. Wszystkie mecze ćwierćfinałowe będzie można śledzić w telewizji publicznej.

Finał STS Pucharu Polski w tym sezonie zaplanowano na 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.

STS Puchar Polski – 1/4 finału:

  • 3 marca, godz. 20:45 – GKS Katowice – Widzew Łódź
  • 4 marca, godz. 17:30 – Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice
  • 4 marca, godz. 20:30 – Lech Poznań – Górnik Zabrze
  • 5 marca, godz. 13:30 – Avia Świdnik – Raków Częstochowa

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź