Lech Poznań i Raków Częstochowa walczą o Puchar Polski. Czas na ćwierćfinały!

STS Puchar Polski 2025/26: kto zdobędzie trofeum?
Legia Warszawa sięgnęła w ubiegłym sezonie po Puchar Polski, co otworzyło jej drogę do europejskich pucharów. Stołeczny klub zdołał awansować do fazy ligowej Ligi Konferencji, ale w krajowym pucharze pożegnał się już na etapie 1/16 finału, przegrywając po dogrywce z Pogonią Szczecin. Za burtą znalazły się także m.in. drużyny Jagiellonii Białystok, Zagłębia Lubin, Wisły Płock czy Cracovii.
We wtorek, 3 marca, rozpoczną się mecze ćwierćfinałowe. GKS Katowice podejmie na własnym stadionie Widzew Łódź o godzinie 20:45. Na środę zaplanowano dwa kolejne spotkania. Trzecioligowy Zawisza Bydgoszcz zmierzy się z Chojniczanką Chojnice. Drugoligowy zespół w poprzedniej rundzie wyeliminował Koronę Kielce. Z kolei drużyna Adriana Stawskiego odniosła zwycięstwo nad Wisłą Kraków (4:1).
Największe emocje czekają kibiców w Poznaniu, gdzie rozpędzony Lech Poznań zagra z Górnikiem. Kolejorz zajmuje trzecią lokatę w tabeli PKO BP Ekstraklasy i niedawno awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji. W czwartek odbędzie się także starcie Avii Świdnik z Rakowem Częstochowa. Wszystkie mecze ćwierćfinałowe będzie można śledzić w telewizji publicznej.
Finał STS Pucharu Polski w tym sezonie zaplanowano na 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.
STS Puchar Polski – 1/4 finału:
- 3 marca, godz. 20:45 – GKS Katowice – Widzew Łódź
- 4 marca, godz. 17:30 – Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice
- 4 marca, godz. 20:30 – Lech Poznań – Górnik Zabrze
- 5 marca, godz. 13:30 – Avia Świdnik – Raków Częstochowa