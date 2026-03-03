Lech Poznań i Raków Częstochowa walczą o Puchar Polski. Czas na ćwierćfinały!

Lech Poznań i Raków Częstochowa to główni faworyci do zdobycia STS Pucharu Polski w sezonie 2025/26. Rywalizacja w ćwierćfinałach rozpocznie się we wtorek, 3 marca, w Katowicach.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

STS Puchar Polski 2025/26: kto zdobędzie trofeum?

Legia Warszawa sięgnęła w ubiegłym sezonie po Puchar Polski, co otworzyło jej drogę do europejskich pucharów. Stołeczny klub zdołał awansować do fazy ligowej Ligi Konferencji, ale w krajowym pucharze pożegnał się już na etapie 1/16 finału, przegrywając po dogrywce z Pogonią Szczecin. Za burtą znalazły się także m.in. drużyny Jagiellonii Białystok, Zagłębia Lubin, Wisły Płock czy Cracovii.

We wtorek, 3 marca, rozpoczną się mecze ćwierćfinałowe. GKS Katowice podejmie na własnym stadionie Widzew Łódź o godzinie 20:45. Na środę zaplanowano dwa kolejne spotkania. Trzecioligowy Zawisza Bydgoszcz zmierzy się z Chojniczanką Chojnice. Drugoligowy zespół w poprzedniej rundzie wyeliminował Koronę Kielce. Z kolei drużyna Adriana Stawskiego odniosła zwycięstwo nad Wisłą Kraków (4:1).

Największe emocje czekają kibiców w Poznaniu, gdzie rozpędzony Lech Poznań zagra z Górnikiem. Kolejorz zajmuje trzecią lokatę w tabeli PKO BP Ekstraklasy i niedawno awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji. W czwartek odbędzie się także starcie Avii Świdnik z Rakowem Częstochowa. Wszystkie mecze ćwierćfinałowe będzie można śledzić w telewizji publicznej.

Finał STS Pucharu Polski w tym sezonie zaplanowano na 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.

STS Puchar Polski – 1/4 finału: