Losowanie półfinałów Pucharu Polski. Kiedy poznamy pary 1/2 finału?!

16:21, 5. marca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Poznaliśmy już wszystkich półfinalistów STS Pucharu Polski w sezonie 2025/26. O finał zagra: Raków Częstochowa, GKS Katowice, Górnik Zabrze oraz Zawisza Bydgoszcz. Losowanie par 1/2 finału odbędzie się już w piątek o godzinie 12:00.

STS Puchar Polski
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: STS Puchar Polski

Kiedy losowanie STS Pucharu Polski?!

Raków Częstochowa, GKS Katowice, Górnik Zabrze oraz Zawisza Bydgoszcz – to cztery ostatnie zespoły, które zostały na placu boju w tym sezonie STS Pucharu Polski. Trzy drużyny z PKO Ekstraklasy oraz jeden przedstawiciel Betclic 3. ligi zmierzą się w półfinałowych starciach, których wagą będzie awans do wielkiego finału na PGE Narodowym. Ten – już tradycyjnie – rozegrany zostanie 2 maja.

Zanim jednak emocje na Stadionie Narodowym, trzeba się tam dostać. Z całą pewnością obecność trzecioligowca w gronie półfinalistów może zaskakiwać, ale jednoznacznie oznacza to, że są oni o krok do wielkiego wydarzenia w swojej historii. Z kolei pozostałe ekipy mają – przynajmniej teoretycznie – większe szanse. Niemniej wszystko rozstrzygnie się w 1/2 finału. Kiedy jednak poznamy pary?

Losowanie półfinałowych par STS Pucharu Polski zaplanowany na piątek 6 marca 2026 roku o godzinie 12:00. Transmisja dostępna będzie w TVP Sport oraz na stronie i w aplikacji sport.tvp.pl. Mecze 1/2 finału zaplanowano na 8 kwietnia.

Zobacz także: Raków wykonał zadanie. Znamy wszystkich półfinalistów Pucharu Polski