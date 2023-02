fot. PressFocus Na zdjęciu: Casemiro

Manchester United wygrał w niedzielę pierwsze trofeum pod wodzą Erika ten Haga

Casemiro pozwolił sobie na krótki komentarz po zakończeniu spotkania

Brazylijski zawodnik odniósł się między innymi do swojej postawy na boisku

“Taka moja natura”

Manchester United wygrał pierwsze od dłuższego czasu trofeum w niedzielny wieczór. Zawodnicy Erika ten Haga pokonali na Wembley Newcastle United. Jednym z bohaterów teamu Erika ten Haga był Casemiro, który otworzył wynik rywalizacji. Bramkę na 2:0 zdobył Marcus Rashford.

– Ludzie, którzy już mnie znają, rozumieją, że rzucam się na piłkę jak talerz z jedzenia. Taka moja natura, nie stało się to dlatego, że to był finał czy coś w tym stylu. Atakuję każdą piłkę, jakby była moją ostatnią – powiedział brazylijski pomocnik w rozmowie z TNT Brazil.

– Świętuję tak, bo mi się tu podoba. Opuściłem wspaniały klub, przyjechałem do Anglii i ludzie zastanawiali się, dlaczego to zrobiłem. Chwile takie jak ta są odpowiedzią. Wszyscy wiemy, że to dopiero początek, ale to nie znaczy, że nie możemy być szczęśliwi. To dla mnie kolejne trofeum i zawsze się z niego cieszę, niezależnie od turnieju – dodał Brazylijczyk.

