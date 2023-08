Polak przypomina o sobie. Zdobył bramkę i został wybrany graczem meczu w Anglii

We wtorkowym meczu EFL Cup pomiędzy Bristol City a Norwich City padł wynik 0:1. Jedyną, a zarazem zwycięską bramkę w tym spotkaniu zdobył Przemysław Płacheta, kilkukrotny reprezentant Polski.

IMAGO / Focus Images Na zdjęciu: Przemysław Płacheta

Przemysław Płacheta zdobył zwycięską bramkę w meczu EFL CUP

Skrzydłowy został również wybrany piłkarzem meczu z Bristol City

To pierwsza bramka kilkukrotnego reprezentanta Polski od ponad roku

Płacheta przypomniał o sobie

Kariera Przemysława Płachety mocno przyhamowała. W głównej mierze winne są temu kontuzje, które wielokrotnie dotykały skrzydłowego. W ostatnim czasie częściej niż na boisku spędzał on czas na rehabilitacji i w gabinetach lekarzy. Teraz jednak powoli wraca do zdrowia i optymalnej dyspozycji, co potwierdza bramka w Pucharze Ligi Angielskiej.

We wtorkowym meczu EFL Cup pomiędzy Bristol City a Norwich City padł wynik 0:1. Jedyną, a zarazem zwycięską bramkę w tym spotkaniu zdobył właśnie kilkukrotny reprezentant Polski. Płacheta do siatki trafił w 49. minucie po strzale z narożnika pola bramkowego. 25-latek ładnie obrócił się z rywalem na plecach i strzałem prawą nogą pokonał bramkarza rywali. To pierwsze trafienie byłego gracza m.in. Śląska i Podbeskidzia od ponad roku.

Czytaj więcej: Reprezentant Polski jednak nie zmieni klubu? “W pewnym momencie był blisko”