Reprezentant Polski jednak nie zmieni klubu? “W pewnym momencie był blisko”

Jakub Seweryn ze "Sport.pl" twierdzi, że transfer Karola Świderskiego jest daleki od realizacji. Napastnik reprezentacji Polski chciał wrócić do Europy, ale będzie musiał poczekać przynajmniej do zimy.

IMAGO / USA TODAY Network Na zdjęciu: Karol Świderski

W ostatnim czasie mówiło się, że Karol Świderski może wrócić do Europy

Napastnik miał być na radarze Salernitany prowadzonej przez Paulo Sousę

Jakub Seweryn ze “Sport.pl” twierdzi jednak, że reprezentant Polski zostaje w MLS

Zostaje w MLS

Ostatnie miesiące są dla Karola Świderskiego całkiem udane. Napastnik dobrze radzi sobie w MLS, a do tego dostaje swoje szansę w meczach reprezentacji Polski. To pozwala myśleć o powrocie do Europy po dwóch latach spędzonych w USA. Wcześniej bowiem były gracz m.in. Jagielloni grał w PAOK-u Saloniki. Teraz jednak Jakub Seweryn ze “Sport.pl” twierdzi, że transfer napastnika jest daleki od realizacji.

Według dziennikarza Świderski po prostu w tym okienku transferowym nie zmieni klubu. Problemem jest fakt, że okres transferów w MLS skończył się na początku sierpnia, a okienko w Europie zamyka się za kilka dni. Jakub Seweryn twierdzi, że w pewnym momencie było blisko przenosin napastnika do Salernitany prowadzonej przez Paulo Sousę, ale ostatecznie temat upadł.

– W pewnym momencie było blisko, najbardziej chciał go Paulo Sousa do Salernitany, ale teraz musiałoby się wydarzyć coś niespodziewanego, żeby do piątku zmienił klub. Zimą temat pewnie powróci, bo Karol chce do Europy, a dwaj designated players Charlotte to napastnicy – czytamy na Twitterze dziennikarza “Sport.pl”.

