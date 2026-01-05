DPPI Media/ Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real bez gwiazdy w hicie

W niedzielne popołudnie Real Madryt nie dał żadnych szans Betisowi i wygrał aż 5:1. Hat-trickiem popisał się Gonzalo Garcia, a listę strzelców uzupełnili Raul Asencio i Fan Garcia. Xabi Alonso w tym meczu nie mógł skorzystać z pięciu istotnych zawodników. W kadrze na to spotkanie nie pojawił się między innymi Kylian Mbappe.

Reprezentant Francji od dłuższego czasu mierzy się z kontuzją kolana. Początkowo wydawało się, że napastnik będzie pauzował niemal cały styczeń, ale na konferencji prasowej przed pojedynkiem z ekipą Sewilli padła zaskakująca deklaracja. Hiszpańskie media były wręcz pewne – Mbappe zagra z Atletico.

Jednak kilka godzin po zakończeniu starcia z Betisem Mario Cortegana zdradził, że występ 27-latka w czwartkowym hicie został wykluczony. Redaktor The Athletic ujawnił, że Francuz nie znajdzie się w kadrze na hitową rywalizację z lokalnym przeciwnikiem. Jego miejsce w wyjściowej jedenastce powinien zająć Gonzalo Garcia, a więc bohater zmagań z Los Verdiblancos.