Kylian Mbappe od kilku tygodni zmaga się z urazem kolana, o czym informuje L'Équipe. Francuzki dziennik ujawnił, że gwiazda Realu Madryt przeszła badanie i będzie musiała odpocząć od gry.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappé

Mbappe wypada z gry!

Real Madryt do ostatniego tegorocznego spotkania, a więc starcia z Sevillą, przystąpił bez aż siedmiu zawodników. Czterech z nich mierzyło się z urazami. Teraz to tego grona dołączył Kylian Mbappe. Okazało się, że już od dłuższego czasu reprezentant Francji ma problemy z kolanem.

Największa gwiazda Królewskich w środę przeszła badanie rezonansem magnetycznym, co zdradza L’Équipe. Wyniki nie są nadzwyczajnie optymistyczne – napastnik mierzy się z jednego z więzadeł pobocznych. Wprawdzie 27-latek nie będzie musiał się poddać operacji, ale potrzebuje kilku tygodni przerwy od gry.

Mbappe w kilku poprzednich meczach nie był w stanie przyspieszać bez bólu. Chociaż początkowo były piłkarz Paris Saint-Germain był przekonany, że jego uraz nie jest poważny, rezonans nie pozostawił złudzeń.

Kiedy Francuz wróci na boisko? W styczniu Real rozegra przynajmniej sześć starć, w tym trzy w La Liga (Real Betis, Levante i Villarreal), dwa w lidze Mistrzów (Monaco i Benfica) i co najmniej jedno w Superpucharze Hiszpanii (Atletico). To właśnie te pojedynki może opuścić mistrz świata z 2018 roku.