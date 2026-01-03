Real zaskakuje ws. Mbappe. Ogromne ryzyko

Real Madryt walczy z czasem. Mbappe wróci wcześniej?
Kylian Mbappe od dłuższego czasu zmaga się z urazem kolana – taką informacje w ostatni dzień roku podał francuski dziennik L’Équipe. Gwiazdor Królewskich miał opuścić kilka spotkań, a jego występ w Superpucharze Hiszpanii był właściwie wykluczony. Real Madryt został poważnie osłabiony tuż przed prestiżowym meczem z lokalnym rywalem.
Wszystko wskazywało na to, że napastnik Los Blancos wróci do gry najwcześniej dopiero w drugiej połowie stycznia. Jednak na konferencji prasowej przed niedzielnym starciem z Realem Betis Xabi Alonso pokusił się o zaskakującą zapowiedź ws. swojego podopiecznego.
– Zrobimy wszystko, żeby Mbappe wrócił jak najszybciej. Mam nadzieję, że jest gotowy na Superpuchar – przyznał szkoleniowiec madrytczyków. Niektóre źródła, w tym David Vinuesa Malbac, sugerują, że Francuz niemal na pewno pojawi się na murawie w pojedynku z Atletico. – Każdy, kto uważa, że Mbappe nie zagra w Superpucharze, najwyraźniej nie zna raportów medycznych Realu Madryt – twierdzi dziennikarz Libertad Digital.
Derby Madrytu w półfinale Superpucharu Hiszpanii odbędą się 8 stycznia na King Abdullah Sports City w Dżuddzie, w Arabii Saudyjskiej.