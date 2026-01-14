Real słabszy od drugoligowca! Sensacja w Pucharze Króla [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Arbeloa przegrywa w debiucie, Real odpada z Pucharu Króla

Real Madryt w ostatnim czasie z całą pewnością nie może być zadowolony ze swojej formy, a przede wszystkim z tego wszystkiego, co dzieje się w klubie oraz wokół niego. Po ostatnim El Clasico – przegranym w finale Superpucharu Hiszpanii – władze zdecydowały się zwolnić Xabiego Alonso. Dla wielu ten komunikat okazał się sensacyjny, bowiem mimo wszystko należy uznać, że Hiszpan to wciąż jeden z najciekawszych szkoleniowców w Europie.

Niemniej zespół przejął Alvaro Arbeloa i nie miał zbyt wiele czasu, aby wdrożyć coś nowego przed środowym meczem w Pucharze Króla. Królewscy bowiem na etapie 1/8 finału zmierzyli się w wyjazdowym starciu z ekipą występującego na poziomie La Liga 2 zespołu Albacete Balompie. Pierwsze minuty były dość statyczne, właściwie należy powiedzieć, że do momentu zdobycia bramki przez gospodarzy, niewiele się działo. To jednak właśnie gol po dośrodkowaniu z rzutu rożnego zmienił wszystko w samej końcówce meczu.

𝗪𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗪! 🤩 𝗔𝗕𝗦𝗢𝗟𝗨𝗧𝗘 𝗖𝗜𝗡𝗘𝗠𝗔! 💥



Jefte Betancor bohaterem Albacete! 😍🤌 Real Madryt odpada z 𝗣𝘂𝗰𝗵𝗮𝗿𝘂 𝗛𝗶𝘀𝘇𝗽𝗮𝗻𝗶𝗶! #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/CFjxZRIZnd — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 14, 2026

Szybko bowiem piłkarze z Madrytu przystąpili do odrabiania strat i udało się to uczynić za sprawą Franco Mastantuono. Na przerwę schodzili więc z wynikiem 1:1. Po zmianie stron to Królewscy zdecydowanie zaatakowali i w pierwszych minutach mieli kilka groźnych akcji, choć niewiele z nich wyniknęło. W drugiej odsłonie jednak gospodarze ograniczyli się tylko do pojedynczych ataków. Te w 82. minucie meczu zamieniły się na rzut różny, który drugi raz w tym spotkaniu przyniósł im gola.

Ostatnie minuty podstawowego czasu gry to pogoń Realu za wynikiem. Los Blancos nacierali na bramkę, ostrzeliwali ją z każdej ze stron oraz starali się zagrozić po stałych fragmentach gry. Po jednym z nich Gonzalo Garcia skierował piłkę do siatki, a tablica wyników pokazała wynik 2:2. I gdy wydawało się, że wszyscy będziemy czekać na dogrywkę, w 94. minucie meczu, w ostatnich minutach doliczonego czasu gry, gola na 3:2, gola na wagę zwycięstwa i awansu do kolejnej rundy Pucharu Króla zdobył 32-letni Jefte Betancor. Finalnie więc zespół, który zajmuje 17. miejsce w tabeli La Liga 2 wyeliminował Real Madryt.