Lewandowski niepewny występu w Pucharze Króla. Flick zabrał głos

FC Barcelona przygotowuje się do meczu Pucharu Króla z CD Guadalajara. Podczas konferencji prasowej Hansi Flick wiele uwagi poświęcił sytuacji Roberta Lewandowskiego i możliwym zmianom w składzie.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Flick skomentował sytuację Lewandowskiego

FC Barcelona wchodzi w decydującą fazę sezonu, a Hansi Flick nie ukrywa, że każdy detal ma teraz znaczenie. Trener Blaugrany podkreślił, że niezależnie od rozgrywek zespół musi zachować tę samą mentalność. – To jest to samo. Musimy grać tak jak w La Liga. Jesteśmy faworytem i chcę widzieć jakość – powiedział szkoleniowiec.

Hansi Flick nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie składu na mecz z CD Guadalajara. Niemiec przyznał, że kluczowa będzie regeneracja piłkarzy. – Jeszcze nie podjęliśmy decyzji. Nie znamy wyjściowej jedenastki. Mamy jeszcze dwadzieścia cztery godziny na odpoczynek i wtedy zdecydujemy – wyjaśnił trener.

Trener wiele pytań usłyszał w kontekście Roberta Lewandowskiego. Flick nie dał jednoznacznej odpowiedzi, czy Polak zagra. – Zobaczymy jutro, jak się będzie czuł Lewandowski. Na pewno coś zmienimy, ale najważniejsze jest zwycięstwo – zaznaczył. Polak nabawił się drobnej kontuzji.

FC Barcelona ma przygotowane alternatywy na wypadek absencji swojego snajpera. – Zawsze o tym myślimy. Jest kilku zawodników, którzy mogą zagrać na jego pozycji. Fermin, Marcus. Oni mogą wystąpić na tej pozycji – dodał.

FC Barcelona w ostatnich tygodniach zmagała się z problemami kadrowymi, co miało wpływ na formę zespołu. Flick podsumował ten okres spokojnie, ale stanowczo. – Przez ostatnie dwa miesiące bardzo cierpieliśmy z powodu kontuzji. Jesteśmy w połowie sezonu i mamy dużo miejsca do poprawy. To jest nasz cel. Chcemy poprawiać się z każdym meczem – podsumował trener Blaugrany.

