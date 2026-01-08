Real wygrywa Derby Madrytu! Co za petarda Valverde [WIDEO]

Real Madryt awansował do finału Superpucharu Hiszpanii. Królewscy w derbowym starciu wygrali z Atletico Madryt (2:1). Cudowną bramkę z rzutu wolnego zdobył Federico Valverde.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde

Real Madryt wygrał z Atletico! El Clasico w finale Superpucharu Hiszpanii

Real Madryt i Atletico Madryt ponownie stanęli naprzeciwko siebie w sezonie 2025/2026. W pierwszym meczu górą byli podopieczni Diego Simeone, wygrywając w La Liga aż (5:2). Podczas półfinałowego starcia w Superpucharze Hiszpanii ekipa Xabiego Alonso zrewanżowała się i pokonała odwiecznego rywala (2:1). Tym samym to Los Blancos awansowali do finału, gdzie czeka na nich Barcelona.

Emocji w spotkaniu nie brakowało, a worek z bramkami otworzył się już w 2. minucie. Federico Valverde podszedł do rzutu wolnego. Odległość od bramki była duża, ale Urugwajczyk posłał atomowe uderzenie, przy którym Jan Oblak był bezradny.

𝐖𝐎𝐎𝐎𝐖! 🤯 𝐂𝐎 𝐓𝐎 𝐉𝐄𝐒𝐓 𝐙𝐀 𝐆𝐎𝐋𝐀𝐙𝐎 𝐅𝐄𝐃𝐄 𝐕𝐀𝐋𝐕𝐄𝐑𝐃𝐄! 🧨



Ale PRZYFANZOLIŁ zawodnik Realu Madryt! 💣 Prawdziwa rakieta 🚀 #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/PhrITTwX7V — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 8, 2026

Królewscy mogli prowadzić różnicą dwóch goli jeszcze w pierwszej połowie. Dogodne sytuacje marnował jednak Rodrygo i Vinicius Junior. Nieskuteczni w polu karnym byli także piłkarze Atletico. Do wyrównania mogli doprowadzić Sorloth czy Baena, ale za każdym razem albo skutecznie interweniował Courtois albo piłka była posłana obok bramki.

Druga połowa ponownie zaczęła się od mocnego uderzenia. Najpierw do siatki trafił Rodrygo, który wyprowadził Real na dwubramkowe prowadzenie. Brazylijczyk otrzymał podanie od Valverde i pomknął z piłką w kierunku bramki. W sytuacji sam na sam z Oblakiem nie dał bramkarzowi żadnych szans, uderzając po długim słupku.

𝐑𝐎𝐃𝐑𝐘𝐆𝐎𝐎𝐎𝐋 ⚽💥



Serwis 🪄 Fede Valverde i finisz 🎯 Rodrygo! Real prowadzi już 2:0! #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/whlG5PIxjZ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 8, 2026

Atletico nie dało za wygraną i próbowało odrobić straty. Bardzo szybko, ponieważ trzy minuty po golu Rodrygo straty zmniejszył Alexander Sorloth. Norweg wygrał walkę w powietrzu, umieszczając futbolówkę w siatce strzałem głową.

𝐓𝐎 𝐉𝐄𝐒𝐙𝐂𝐙𝐄 𝐍𝐈𝐄 𝐊𝐎𝐍𝐈𝐄𝐂? 👀



Alexander Sørloth z golem kontaktowym dla Atlético! 🎯 Mamy meczycho, dzieje się! 🤩 Odpalajcie Eleven Sports 1 📺 #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/gVdlB9W63r — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 8, 2026

Ekipa Diego Simeone dążyła do wyrównania, ale w ofensywie razili nieskutecznością. Świetne okazje marnowali Antoine Griezmann oraz Marcos Llorente. Ostatecznie to Real Madryt mógł cieszyć się ze zwycięstwa i awansu do finału Superpucharu Hiszpanii.

Atletico Madryt 1:2 Real Madryt (58′ Giuliano – 2′ Valverde, 58′ Rodrygo)