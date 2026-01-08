Real wygrywa Derby Madrytu! Co za petarda Valverde [WIDEO]

Real Madryt wygrał z Atletico! El Clasico w finale Superpucharu Hiszpanii
Real Madryt i Atletico Madryt ponownie stanęli naprzeciwko siebie w sezonie 2025/2026. W pierwszym meczu górą byli podopieczni Diego Simeone, wygrywając w La Liga aż (5:2). Podczas półfinałowego starcia w Superpucharze Hiszpanii ekipa Xabiego Alonso zrewanżowała się i pokonała odwiecznego rywala (2:1). Tym samym to Los Blancos awansowali do finału, gdzie czeka na nich Barcelona.
Emocji w spotkaniu nie brakowało, a worek z bramkami otworzył się już w 2. minucie. Federico Valverde podszedł do rzutu wolnego. Odległość od bramki była duża, ale Urugwajczyk posłał atomowe uderzenie, przy którym Jan Oblak był bezradny.
Królewscy mogli prowadzić różnicą dwóch goli jeszcze w pierwszej połowie. Dogodne sytuacje marnował jednak Rodrygo i Vinicius Junior. Nieskuteczni w polu karnym byli także piłkarze Atletico. Do wyrównania mogli doprowadzić Sorloth czy Baena, ale za każdym razem albo skutecznie interweniował Courtois albo piłka była posłana obok bramki.
Druga połowa ponownie zaczęła się od mocnego uderzenia. Najpierw do siatki trafił Rodrygo, który wyprowadził Real na dwubramkowe prowadzenie. Brazylijczyk otrzymał podanie od Valverde i pomknął z piłką w kierunku bramki. W sytuacji sam na sam z Oblakiem nie dał bramkarzowi żadnych szans, uderzając po długim słupku.
Atletico nie dało za wygraną i próbowało odrobić straty. Bardzo szybko, ponieważ trzy minuty po golu Rodrygo straty zmniejszył Alexander Sorloth. Norweg wygrał walkę w powietrzu, umieszczając futbolówkę w siatce strzałem głową.
Ekipa Diego Simeone dążyła do wyrównania, ale w ofensywie razili nieskutecznością. Świetne okazje marnowali Antoine Griezmann oraz Marcos Llorente. Ostatecznie to Real Madryt mógł cieszyć się ze zwycięstwa i awansu do finału Superpucharu Hiszpanii.
Atletico Madryt 1:2 Real Madryt (58′ Giuliano – 2′ Valverde, 58′ Rodrygo)