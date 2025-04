Real Madryt ma problem przed El Clasico. Dwaj piłkarze doznali urazów

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Eduardo Camavinga i David Alaba nabawili się kontuzji

W środowy wieczór Real Madryt zmierzył się na wyjeździe z Getafe w meczu 33. kolejki La Ligi. Zespół Królewskich spodziewał się trudnego spotkania i rzeczywiście musiał walczyć o trzy punkty niemal do ostatniej minuty, bo gospodarze dążyli do wyrównania. Ostatecznie drużyna Los Blancos wygrała 1:0 po pięknym uderzeniu sprzed pola karnego Ardy Gulera, który trafił do siatki jeszcze w pierwszej połowie rywalizacji.

Ten pojedynek nie zakończył się jednak bez strat po stronie Realu Madryt, ponieważ dwóch zawodników doznało urazów. Mowa o Davidzie Alabie oraz Eduardo Camavindze, którzy nie dokończyli wczorajszych zawodów. Austriak musiał zejść z boiska w 46. minucie, natomiast Francuz opuścił murawę w 89. minucie. Carlo Ancelotti na konferencji prasowej zabrał głos na temat sytuacji kontuzjowanych piłkarzy.

– Eduardo Camavinga i David Alaba nabawili się kontuzji mięśniowych. W związku z tym najprawdopodobniej nie będą zdolni do gry w starciu przeciwko Barcelonie – powiedział włoski szkoleniowiec. Ponadto problemy zdrowotne wciąż mają Dani Carvajal oraz Eder Militao, z kolei Kylian Mbappe i Ferland Mendy powinni być do dyspozycji Carlo Ancelottiego. El Clasico w ramach finału Pucharu Króla odbędzie się już w najbliższą sobotę, 26 kwietnia o godzinie 22:00. Mecz zostanie rozegrany na Estadio La Cartuja.