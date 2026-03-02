Barcelona szykuje niespodziankę. Flick może mocno zaryzykować

09:01, 2. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Barcelona po efektownym zwycięstwie 4:1 nad Villarreal ma tylko jeden trening na przygotowanie do rewanżu z Atletico Madryt. Według "Mundo Deportivo" Hansi Flick rozważa zaskakujące decyzje kadrowe przed walką o finał Pucharu Króla.

Hansi Flick
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick postawi na odważne ruchy przed rewanżem z Atletico

Barcelona stanie przed trudnym zadaniem odrobienia strat po porażce 0:4 w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla. Zespół musi poradzić sobie bez zawieszonego Erica Garcii oraz kontuzjowanych Frenkiego de Jonga, Andreasa Christensena, Gaviego i Roberta Lewandowskiego. Napastnik wypadł z gry z powodu złamania kości oczodołu.

Brak Lewandowskiego otwiera drogę Ferranowi Torresowi jako jedynemu nominalnemu środkowemu napastnikowi. Nie można jednak wykluczyć, że Flick postawi na Daniego Olmo w roli fałszywej dziewiątki. Takie rozwiązanie przyniosło już efekt w poprzedniej edycji rozgrywek gdy Barcelona pokonała Real Betis 5:1 a reprezentant Hiszpanii zaliczył dwie asysty i trafił w słupek.

Zmiana ustawienia mogłaby pozwolić na jednoczesną grę Pedriego, Lamine Yamala, Fermina Lopeza, Raphinhi oraz Olmo przy wsparciu Marca Bernala jako defensywnego pomocnika. W defensywie możliwa jest korekta na lewej obronie. Joao Cancelo może zastąpić Alejandro Balde aby wzmocnić ofensywę i ograniczyć zagrożenie ze strony Giuliano Simeone.

Flick ma niewiele czasu na dopracowanie szczegółów, dlatego każdy wybór personalny będzie miał ogromne znaczenie. Stawką jest finał i szansa na spektakularną remontadę, która odmieniłaby nastroje wokół zespołu.

