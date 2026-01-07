Barcelona i Real poznali swoich rywali. Oto pary 1/8 finału Pucharu Króla

Puchar Króla 2026: za nami losowanie 1/8 finału, w którym wzięło udział szesnaście drużyn. FC Barcelona zmierzy się z Racingiem Santander. Z kolei Real Madryt o ćwierćfinał zagra z Albacete.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Losowanie 1/8 finału Pucharu Króla: Oto rywale Realu i Barcelony

Na placu boju w walce o Puchar Króla 2026 pozostało tylko szesnaście drużyn. W środę (7 stycznia) odbyło się losowanie 1/8 finału. Mecze o awans do ćwierćfinału odbędą się w przyszłym tygodniu w dniach 13-15 stycznia. Poznamy wtedy najlepszą ósemkę turnieju. Na razie wiemy jedynie, kto z kim powalczy o awans. Swoich rywali poznała m.in. FC Barcelona i Real Madryt.

Barcelona, czyli obrońca tytułu z 2025 rok zmierzy się na wyjeździe z liderem 2. ligi hiszpańskiej – Racingiem Santander. Katalończycy zagrają na wyjeździe. Niewykluczone, że w tym meczu wystąpi Wojciech Szczęsny, który ma bronić w rozgrywkach o Puchar Króla.

Real Madryt również trafił w losowaniu na drużynę z niższej klasy rozgrywkowej. Xabi Alonso i spółka zmierzą się z Albacete, czyli aktualnie 17. drużyną obecnego sezonu na zapleczu La Liga. Królewscy podobnie jak ich odwieczny rywal, zagrają na wyjeździe.

Ciekawie zapowiadają się trzy spotkania, w których bezpośrednio zmierzą się ze sobą zespoły z La Liga. Betis u siebie podejmie Elche, Real Sociedad zagra przed własną publicznością z Osasuną, a Alaves zmierzy się z Rayo Vallecano. Na teoretycznie słabszego rywala trafiło Atletico Madryt i Athletic Bilbao. Zespół Diego Simeone zagra z Deportivo La Coruna, a Baskowie z Cultural Leones.

Wyniki losowania 1/8 finału Pucharu Króla: