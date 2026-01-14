Arbeloa debiutuje. Oficjalny skład Realu na Puchar Króla

19:42, 14. stycznia 2026 20:06, 14. stycznia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Alvaro Arbeloa debiutuje dzisiaj w roli pierwszego trenera Realu Madryt. Czasu na zmiany nie miał zbyt wiele, ale skład na mecz Pucharu Hiszpanii z góry wydawał się być szansą dla zmienników. Tak też się stał.

Alvaro Arbeloa
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Oficjalne składy na mecz Pucharu Króla

Real Madryt w tym sezonie radzi sobie słabo. Na tyle słabo, że po ostatnim przegranym meczu przez podopiecznych Xabiego Alonso szkoleniowiec Los Blancos pożegnał się z posadą. Starcie to oczywiście było szczególne, bowiem z jednej strony mowa o El Clasico, a z drugiej o rywalizacji w finale Superpucharu Hiszpanii.

Niemniej i tak dla wielu zaskoczeniem był komunikat władz Realu, w którym poinformowały one o zakończeniu współpracy z Alonso. Oczywiście, jak często w takich przypadkach, momentalnie w mediach pojawiło się sporo spekulacji; z jednej strony na temat sytuacji wewnątrz drużyny, a z drugiej o potencjalnych następcach. Pewne jest jednak tylko to, że przez najbliższy czas zespół prowadzić będzie Alvaro Arbeloa, który debiut ma dość prosty, a mianowicie mecz Pucharu Króla z Albacete Balompie, czyli zespołem występującym w La Liga 2.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Flick wprost o zwolnieniu Alonso. Wymowny komentarz
Florentino Perez
Real Madryt chce gwiazdę Arsenalu. Gigant szykuje transferowy hit
Arda Guler
Guler czeka na decyzję Realu Madryt. Może odejść do giganta

Pomimo tego, że Królewscy mają swoje problemy, grają na wyjeździe i przystępują do tego meczu w rezerwowym składzie i tak są zdecydowanym faworytem. Oto więc oficjalna jedenastka przygotowana przez Alvaro Arbeloę, a także trenera Albacete Balompie.

Albacete Balompie: Lizoain – Aguado, Moreno, Neva, Bernabeu – Villar, Capi, Melendez – Escriche, Lazo, Pacheco.

Real Madryt: Łunin – Jimenez, Asencio, Huijsen, Fran Garcia – Valverde, Cestero, Mastantuono – Guler, Vinicius, Gonzalo.

Zobacz także: Koniec gry w Madrycie. Wielki powrót do Premier League