Arbeloa debiutuje. Oficjalny skład Realu na Puchar Króla

Alvaro Arbeloa debiutuje dzisiaj w roli pierwszego trenera Realu Madryt. Czasu na zmiany nie miał zbyt wiele, ale skład na mecz Pucharu Hiszpanii z góry wydawał się być szansą dla zmienników. Tak też się stał.

Oficjalne składy na mecz Pucharu Króla

Real Madryt w tym sezonie radzi sobie słabo. Na tyle słabo, że po ostatnim przegranym meczu przez podopiecznych Xabiego Alonso szkoleniowiec Los Blancos pożegnał się z posadą. Starcie to oczywiście było szczególne, bowiem z jednej strony mowa o El Clasico, a z drugiej o rywalizacji w finale Superpucharu Hiszpanii.

Niemniej i tak dla wielu zaskoczeniem był komunikat władz Realu, w którym poinformowały one o zakończeniu współpracy z Alonso. Oczywiście, jak często w takich przypadkach, momentalnie w mediach pojawiło się sporo spekulacji; z jednej strony na temat sytuacji wewnątrz drużyny, a z drugiej o potencjalnych następcach. Pewne jest jednak tylko to, że przez najbliższy czas zespół prowadzić będzie Alvaro Arbeloa, który debiut ma dość prosty, a mianowicie mecz Pucharu Króla z Albacete Balompie, czyli zespołem występującym w La Liga 2.

Pomimo tego, że Królewscy mają swoje problemy, grają na wyjeździe i przystępują do tego meczu w rezerwowym składzie i tak są zdecydowanym faworytem. Oto więc oficjalna jedenastka przygotowana przez Alvaro Arbeloę, a także trenera Albacete Balompie.

Albacete Balompie: Lizoain – Aguado, Moreno, Neva, Bernabeu – Villar, Capi, Melendez – Escriche, Lazo, Pacheco.

Real Madryt: Łunin – Jimenez, Asencio, Huijsen, Fran Garcia – Valverde, Cestero, Mastantuono – Guler, Vinicius, Gonzalo.

