fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United znalazł się w półfinale Pucharu Anglii

O awans do finału Czerwone Diabły zawalczą z Brighton

Erik ten Hag mówi o szansach na drugie trofeum w tym sezonie

Ten Hag znów wzniesie puchar?

Pierwszy sezon Erika ten Haga na Old Trafford układa się bardzo obiecująco. Co prawda, Manchester United nie liczy się już w walce o krajowe mistrzostwo, lecz zdobył Puchar Ligi Angielskiej, kończąc tym samym niemal sześcioletnią passę bez trofeum. Piłkarze Czerwonych Diabłów mają jeszcze realne szanse na wygranie Ligi Europy oraz Pucharu Anglii, gdzie w niedzielę awansowali do półfinału

Manchester United ograł Fulham 3-1 i o awans do finału zagra z Brighton. Tam może spotkać się z Manchesterem City, który na wcześniejszym etapie rozgrywek musi rozprawić się z Sheffield United.

Ten Hag widzi realną szansę na zdobycie kolejnego trofeum, natomiast nie chce wybiegać myślami w przyszłość.

– Jedna rzecz jest ważna: nie można wybiegać za bardzo do przodu. Liczy się tylko najbliższy mecz. Zanotowaliśmy bardzo udaną serię od świąt. Rozegraliśmy około 25 spotkań i zanotowaliśmy w nich dwie porażki, kilka remisów oraz dużo zwycięstw. Widać postępy w zespole. Ta drużyna ma mocny charakter, wiarę i determinację, aby wygrywać spotkania.

– Jesteśmy na pozycji, na której chcemy być. Wywalczyliśmy to sobie, zasłużyliśmy na to. Trofea będą natomiast rozdawane dopiero pod koniec sezonu. Jesteśmy na dobrej pozycji, jeśli chodzi o zdobywanie trofeów, ale trzeba o nie walczyć. Potrzebujemy całego składu, bo po świętach graliśmy co 3-4 dni. Tak będzie do końca sezonu – mówi Holender.

Zobacz również: Dembele na liście życzeń klubów Premier League