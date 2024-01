IMAGO / Conor Molloy Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Od czasu transferu do United Hojlund nie grzeszy skutecznością

Wściekły na zawodnika jest Roy Keane

Irlandczyk skrytykował go w studiu Sky Sports

Rozczarowująca forma Hojlunda

20-letni Duńczyk trafił na Old Trafford latem ubiegłego roku z Atalanty Bergamo. Jak dotąd w barwach nowego klubu udało mu się zdobyć zaledwie trzy gole. W poniedziałek w spotkaniu Manchesteru United w FA Cup przeciwko Wigan (2:0) Rasmus Hojlund zmarnował kilka dogodnych sytuacji.

W studiu telewizyjnym po meczu nawiązała się dyskusja na temat napastnika. Bronić starał się go Roberto Martinez. Skrytykował go za to Roy Keane.

– Jesteś dla niego zbyt miły i wyrozumiały. Ja, będąc trenerem United, byłbym na niego po prostu wściekły. Jest napastnikiem, a marnuje tyle dogodnych okazji. Skończmy z mówieniem, że brakuje mu szczęścia pod bramką rywala. Gdy nadarzają się sytuacje strzeleckie, masz obowiązek je wykorzystywać. Koniec obijania – zaznaczył Roy Keane.

Prawdziwym testem formy dla Manchesteru United i samego Hojlunda będzie nadchodząca potyczka ligowa z Tottenhamem.

