IMAGO / Richard Sellers Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United zgodnie z planem ograł Wigan

Choć Czerwone Diabły wygrały 2:0, menedżer nie był do końca zadowolony

Ten Haga martwi słaba skuteczność jego zespołu

Fatalna skuteczność Czerwonych Diabłów

– Jasne jest dla mnie to, że powinniśmy zdobyć więcej goli. Tylko w pierwszej połowie mieliśmy z sześć dogodnych sytuacji na pokonanie bramkarza rywali – wyliczał na konferencji Erik ten Hag. – W przerwie podkreśliłem w rozmowie z zawodnikami to, że liczy się tutaj tylko zwycięstwo i awans. Fakt, że nie trafialiśmy częściej do siatki sprawił, że trzeba było zachować pełną koncentrację do samego końca – dodał.

Były szkoleniowiec Ajaksu Amsterdam przyznał, że gra jego zespołu mogła się momentami naprawdę podobać. Niestety przy tak słabej skuteczności Manchesterowi United może być ciężko w nadchodzącym meczu Premier League przeciwko Tottenhamowi. Hotspur. Warto przy tym nadmienić, że w pięciu ostatnich kolejkach ligowych ekipa z Old Trafford wygrała zaledwie raz.

– Dlaczego nasi zawodnicy nie wykorzystali swoich okazji? Trudno znaleźć odpowiedź na to pytanie. Kreujemy groźne sytuacje, podchodzimy pod pole karne rywala, ale szwankuje wykończenie – ocenił.

Można powiedzieć, że los był dla Manchesteru United łaskawy. W kolejnej rundzie FA Cup znów trafili na niżej notowanego rywala. Zagra tam ze zwycięzcą pary Newport County – Eastleigh.

