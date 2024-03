fot. Imago/Action Plus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester City pokonał Manchester United w derbach 3-1

Do przerwy Czerwone Diabły prowadziły, lecz później strzelali już tylko Obywatele

Erik ten Hag zaskoczył słowami, że jego zespół był bliski wygranej

Ten Hag znów odleciał?

Pierwsza połowa niedzielnych derbów Manchesteru zakończyła się niespodziewanym prowadzeniem Czerwonych Diabłów. Przepiękną bramkę dla gości zdobył Marcus Rashford, co pozwoliło im cofnąć się do głębokiej defensywy. Manchester City naciskał, ale nie był w stanie pokonać świetnie dysponowanego Andre Onany. Przeszkadzał również Erling Haaland, który nie wykorzystał doskonałej okazji do wyrównania.

Po zmianie stron Obywatele wreszcie dopięli swego. Do remisu doprowadził Phil Foden, który później zdobył także drugą bramkę. Wynik na 3-1 ustalił Haaland, tym razem skutecznie wykańczając dogodną sytuację.

Manchester United na przestrzeni całego spotkania został kompletnie stłamszony. Oddał raptem trzy strzały, podczas gdy mistrzowie Anglii uderzali niemal 30 razy. Mieli również gigantyczną przewagę w posiadaniu piłki. Pomimo tego, Erik ten Hag stwierdził po meczu, że jego zespół rozegrał bardzo dobre zawody, a o wyniku zadecydowały szczegóły.

– Piłkarze walczyli, byli zjednoczeni. To był bardzo dobry występ. Mogło się zdarzyć tak, że byśmy ten mecz wygrali. O wyniku zadecydowały detale. Plan był realizowany bardzo dobrze, szacunek dla Manchesteru City za konsekwentną grę, która dała im zwycięstwo – skwitował występ swojej drużyny ten Hag.

Zobacz również: Rumak podsumował blamaż Lecha. “Nie ma gotowości do podjęcia walki”