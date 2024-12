Lewandowski nie popisał się w meczu z BVB. Tak ocenili go Hiszpanie

Robert Lewandowski nie zagrał wybitnego spektaklu przeciwko Borussii Dortmund w Lidze Mistrzów. Polak nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ani niczym zaskoczyć rywala. Sprawdź, co napisały o je grze hiszpańskie media.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski surowo oceniony za mecz z Borussią Dortmund

Robert Lewandowski często w tym sezonie był kluczowym zawodnikiem FC Barcelony. Napastnik ma najwięcej goli w drużynie, ale w ostatnich tygodniach nieco ściągnął nogę z gazu. W środowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund znów był bezbarwny. Na boisku finalnie spędził 71. minut, w których niewiele dał drużynie. Słabsza forma nie uszła uwadze hiszpańskich mediów.

– Zaplątał się w pojedynek z Schlotterbeckiem, w którym iskrzyło i który mu nie przyniósł żadnych korzyści. Jedyny raz zagroził strzałem z dystansu. Bez instynktu w polu karnym, zmieniony w 71. minucie – napisali o Lewandowskim dziennikarze “Mundo Deportivo”.

– Nieco bardziej aktywny niż w Sewilli, ale prawda jest taka, że w ostatnich meczach drużynie trudno jest się z nim porozumieć. Kilka strzałów z dystansu i niewiele więcej można wyciągnąć z dość przeciętnego spotkania – podsumowali jego grę z kolei w katalońskim “Sporcie”. Lewandowski otrzymał też tylko “piątkę” za swój występ w dziesięciostopniowej skali i była to najniższa nota w zespole.

FC Barcelona ostatecznie pokonała Borussię Dortmund 3:2, a do zwycięstwa w znacznym stopniu przyczynił się Ferran Torres, który zmienił Lewandowskiego w 71. minucie meczu. To on strzelił dwie bramki w końcówce, a Blaugrana sięgnęła po cenne trzy punkty.