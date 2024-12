fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United walczy o awans do fazy pucharowej

Manchester United nieudanie zaczął przygodę z Ligą Europy, bowiem na starcie fazy ligowej zremisował trzykrotnie. Po zwolnieniu Erika ten Haga mają na Old Trafford nadzieję, że uda się długofalowo poprawić wyniki, a w rozgrywkach europejskich walczyć o końcowy triumf. Póki co jednak Czerwone Diabły skupiają się na zajęciu miejsca w pierwszej ósemce tabeli, co zaowocuje bezpośrednim awansem do 1/8 finału fazy pucharowej.

W czwartek Manchester United zagra na wyjeździe z Viktorią Pilzno. Nie będzie to spacerek, gdyż rywal z Czech zgromadził do tej pory tyle samo punktów i również ma taki sam cel. W dodatku, początki Rubena Amorima na Wyspach Brytyjskich nie są szczególnie dobre, w czym Viktoria upatruje szansy, aby zatrzymać angielskiego giganta i zbliżyć się do pierwszej ósemki.

Amorim zaczął słabo. Jak punktują Czerwone Diabły?

Manchester United pod wodzą Rubena Amorima rozegrał dotąd pięć spotkań, mając na uwadze wszystkie rozgrywki. W Premier League zdobył zaledwie cztery punkty, ogrywając jedynie Everton (4-0). Porażkami zakończyły się mecze w dwóch ostatnich kolejkach – z Nottingham Forest (2-3) oraz Arsenalem (0-2). W Lidze Europy także udało się Portugalczykowi dopisać trzy punkty, pokonując po wymagającym starciu FK Bodo/Glimt 3-2. Jak w ostatnich tygodniach radzi sobie najbliższy rywal Manchesteru United? Viktoria Pilzno osiąga lepsze wyniki – zwyciężyła w czterech meczach, a z Teplicami zremisowała 1-1.

Mecze drużyny Viktoria Pilzno Karvina 1 Viktoria Pilzno 2 Viktoria Pilzno 1 Teplice 1 Viktoria Pilzno 3 Jablonec 2 Dynamo Kijów 1 Viktoria Pilzno 2 Hradec Kralove 0 Viktoria Pilzno 1 Mecze drużyny Manchester United Manchester United (1.48 xG) 2 Nottingham Forest (1.02 xG) 3 Arsenal (2.03 xG) 2 Manchester United (0.29 xG) 0 Manchester United (0.92 xG) 4 Everton (0.49 xG) 0 Manchester United 3 Bodo/Glimt 2 Ipswich Town (1.53 xG) 1 Manchester United (0.88 xG) 1

Trwają szlify nowego ustawienia

Ruben Amorim niezwłocznie wprowadził do Manchesteru United nowy system gry, z którego zasłynął za czasów Sportingu. Czerwone Diabły mają teraz grać z trójką środkowych obrońców oraz wahadłowymi. Oczywiście kadra nie jest w pełni przystosowana do tej formacji, więc zimą należy spodziewać się ruchów kadrowych. Póki co Portugalczyk testuje swoich podopiecznych, by wiedzieć, komu dać szansę, a kogo skreślić. W czwartek od pierwszej minuty powinni zagrać Joshua Zirkzee, Tyrell Malacia, Mason Mount czy Marcus Rashford. Niewykluczone, że na boisku zobaczymy także Antony’ego, który w poprzedniej kolejce fazy ligowej Ligi Europy wystąpił w wyjściowym składzie.

drużyna – drużyna: przewidywane składy

Viktoria Pilzno
Miroslav Koubek
Manchester United
Rúben Amorim
Viktoria Pilzno
Miroslav Koubek
3-5-1-1
Przewidywany skład
3-5-1-1
Przewidywany skład
Przewidywany skład
3-4-2-1
3-4-2-1
Przewidywany skład
Manchester United
Rúben Amorim
Rezerwowi
5 Jan Paluska
9 Ricardinho
10 Jan Kopic
12 Alexandr Sojka
13 Marian Tvrdon
18 Jhon Mosquera
20 Jiri Panos
24 Milan Havel
29 Tom Sloncik
30 Viktor Baier
51 Daniel Vasulin
1 Altay Bayindir
9 Rasmus Højlund
14 Christian Eriksen
15 Leny Yoro
16 Amad Diallo
17 Alejandro Garnacho
20 Diogo Dalot
25 Manuel Ugarte
37 Kobbie Mainoo

Viktoria – Manchester United: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Viktoria Pilzno Zawodnik Powrót Rafiu Durosinmi Nieznany Niepewny Jan Sykora Nieznany Koniec grudnia 2024 Christophe Kabongo Kontuzja kolana Koniec grudnia 2024 Matej Valenta Kontuzja kolana Koniec grudnia 2024 Prince Kwabena Adu Powody osobiste Koniec grudnia 2024 Svetozar Markovic Uraz mięśnia Nieznany

Kontuzje i zawieszenia Manchester United Zawodnik Powrót Victor Lindelof Uraz nogi Kilka dni Jonny Evans Stłuczenie Kilka dni Luke Shaw Uraz ścięgna udowego Koniec grudnia 2024

Manchester United wielkim faworytem

Bukmacherzy nie mają wątpliwości – to Manchester United jest gigantycznym faworytem czwartkowego starcia. Kurs na wygraną gości wynosi zaledwie 1.54. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Viktorii Pilzno jest to natomiast 5.10. Kurs na remis wynosi z kolei 4.25. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Viktoria Pilzno Manchester United 5.00 4.00 1.67 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Viktoria Pilzno W W W W R W ? 17.6 % Remis 22.1 % Manchester United W R W W P P ? 60.4 %

